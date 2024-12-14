Герой дорамы: почему парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Национальное собрание Республики Корея поддержало отстранение от должности президента Юн Сок Ёля. Из 300 депутатов 204 проголосовали за импичмент , 85 выступили против, трое воздержались. Теперь дело передано в Конституционный суд, четверых из шести членов которого назначил сам президент. Высший судебный орган должен решить, пройдут ли в стране досрочные выборы или же Юн Сок Ёль вернется к исполнению обязанностей. Эксперты прогнозируют, что возможная смена власти серьезно не повлияет на отношения Сеула с соседями и в целом на внешнюю политику страны.

Почему парламент отстранил президента Южной Кореи

Во время тайного голосования за отстранение президента Юн Сок Ёля от власти выступили 204 из 300 депутатов парламента страны. Против высказалось 85, еще трое воздержались, а восемь голосов были признаны недействительными. Протестующие на улицах Сеула противники президента встретили решение парламента ликованием.

Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Для импичмента необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Оппозиционные Объединенная демократическая партия и еще пять более мелких политических сил занимают всего 192 места. А это значит, что импичмент поддержали 12 депутатов от партии президента «Гражданская сила». Во время первого голосования 7 декабря за отстранение главы государства проголосовало лишь трое его однопартийцев.

Напомним, вечером 3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения, впервые с 1980 года. Он заявил, что чрезвычайные меры вызваны необходимостью борьбы с «антигосударственными силами».

Мотивы данного решения остаются неясными. Сам президент называет в качестве причины саботаж со стороны оппозиции, которая намеревалась объявить импичмент 22 правительственным чиновникам. Однако настоящей причиной могла стать угроза импичмента самому Юн Сок Ёлю из-за его низкой популярности и коррупционных скандалов, в том числе с участием жены политика. Ее обвиняли в получении подарков на сумму, превышающую разрешенный лимит.

После заявления Юн Сок Ёля 3 декабря в стране была запрещена любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий, на улицах столицы появилась бронетехника. Однако 190 депутатов национального собрания смогли собраться и проголосовали за отмену военного положения. Президент подчинился их воле утром 4 декабря. По данным опросов, после этих событий рейтинг главы государства опустился до минимальных 11%.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступает со специальной речью в президентском офисе в Сеуле Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

В тот же день оппозиция запустила процедуру импичмента. Президенту вменяется нарушение Конституции, а также принципов народного суверенитета и разделения властей. После провала первого голосования оппозиция заявила, что будет выносить это предложение на рассмотрение парламента, пока не добьется своего.

В своем письменном заявлении после завершения голосования в парламенте Юн Сок Ёль подчеркнул, что «до последнего момента будет работать на благо государства». Он призвал госслужащих сплотиться и помочь премьер-министру Хан Док Су, которому временно переданы полномочия главы государства.

Кто арестован после попытки мятежа в Южной Корее

На фоне турбулентных событий в стране правоохранительные органы Южной Кореи начали расследование в отношении окружения президента. Например, 12 декабря парламент принял законы о назначении специальных прокуроров для расследования возможных правонарушений со стороны президента и его супруги, а также два ходатайства об импичменте министру юстиции Пак Сон Чжэ и главе Корейского национального полицейского управления Чо Чжи Хо за их участие в введении военного положения.

Ближайший соратник президента бывший министр обороны Ким Ён Хён попытался покончить с собой в следственном изоляторе Сеула, где он содержится по обвинению в мятеже. Другой его сподвижник глава военной контрразведки Ё Ин Хён на допросе заявил, что президент планировал введение военного положения еще с лета 2024 года.

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Полиция Южной Кореи уже начала расследование в отношении самого Юн Сок Ёля по подозрению в государственной измене. Агентство Yonhap пишет, что следователи рассматривают возможность выдачи ордера на арест Юна и проведения обысков в президентской резиденции.

Если процесс импичмента завершится его полным отстранением от власти, то Юн Сок Ёль потеряет неприкосновенность и окажется под угрозой заключения в тюрьму. Такое в истории страны уже бывало. К примеру, президент Пак Кын Хе потеряла свой пост в 2017 году и была приговорена к 25 годам заключения.

Что ждет Южную Корею после импичмента президенту

В соответствии с Конституцией Южной Кореи в течение 180 дней дело об импичменте должен рассмотреть Конституционный суд. Юн Сок Ёль на этот срок будет лишен президентской власти, но статус главы государства сохранит. Например, он может дальше жить в Голубом доме — официальной резиденции президентов.

Пока суд рассматривает дело, исполнять обязанности президента будет премьер-министр Хан Док Су. Если высший судебный орган одобрит отстранение Юн Сок Ёля, то в стране будут назначены новые президентские выборы в течение следующих 60 дней. Если же суд не поддержит решение парламента, то президента восстановят в должности.

На данный момент в Конституционном суде Южной Кореи заседает лишь шесть судей из девяти, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

Фото: TASS/EPA/JEON HEON-KYUN

— Для рассмотрения любого дела в Конституционном суде нужно, чтобы с ним ознакомилось не менее семи человек. Сейчас там шесть, причем двое судей назначены бывшим президентом от оппозиции, а четверо — уже нынешним президентом. Большой вопрос, будут ли они голосовать за импичмент, — отметил эксперт.

Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Мун Хён Бэ заявил, что шести судей достаточно для начала слушаний, но нужны дальнейшие обсуждения, чтобы решить, достаточно ли этого для вынесения вердикта. Обычно кворум составляют семь человек.

В истории Республики Корея был случай, когда Конституционный суд вернул президенту полномочия, отклонив процедуру импичмента. В 2004 году судьи выступили на стороне Но Му Хена , которого оппозиция обвинила в финансовых махинациях и неспособности справиться с коррупцией.

Фаворитом досрочных президентских выборов в случае их проведения на данный момент стал лидер Объединенной демократической партии и соперник Юн Сок Ёля по прошлой избирательной кампании Ли Чжэ Мён. Согласно недавнему опросу общественного мнения, больше половины южнокорейцев (52,4%) готовы проголосовать за него на выборах главы государства. Неожиданная смена власти в Сеуле может изменить не только внутреннюю, но и внешнюю политику Южной Кореи.

Как импичмент повлияет на отношения с Россией, КНДР и США

При этом предупреждения России о недопустимости прямых поставок оружия на Украину будут сдерживать любую будущую администрацию в Сеуле, заявил Александр Жебин. Сейчас Южная Корея воздерживается от прямой передачи оружия Киеву, хотя косвенные поставки существуют.

— Южная Корея всерьез воспринимает предупреждение российской стороны о том, что такой шаг обрушит наши отношения и даст нам возможность поставлять любые вооружения, в том числе высокоточные, Северной Корее, а этого в Сеуле очень бы не хотели , — считает Александр Жебин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию в Южной Корее тревожной и отметил, что в Кремле внимательно за ней наблюдают.

Примечательно, что в КНДР далеко не сразу отреагировали на политический кризис у своего южного соседа. Большая статья, посвященная событиям в Республике Корея, вышла в северокорейских СМИ только 11 декабря, отметила в комментарии «Известиям» кореевед, старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН при РАН Анна Поленова.

Фото: Global Look Press/Valerie Plesch

— После красноречивого молчания КНДР всё же дала оценку происходящему. Выражения были использованы жесткие: «фашистская диктатура без колебаний показала народу свои автоматы и ножи», в качестве причины обозреватели в Северной Корее указывают на глубокий внутриполитический кризис, — заявила эксперт.

При этом Пхеньян довольно отчетливо заявил о своем нежелании развивать контакты с Югом. Поэтому в обозримом будущем Сеул вряд ли сможет предложить что-то по-настоящему привлекательное для КНДР, резюмирует Анна Поленова.

Отношения Южной Кореи с США коренным образом также не изменятся. Правящая элита Южной Кореи видит в Вашингтоне главного союзника, который всем обеспечивает безопасность государства, заявил Александр Жебин.

— Другое дело, если придет президент от оппозиции, то, может, не будет такой активной поддержки трехстороннего военного альянса США, Японии, Южной Кореи, — рассказал эксперт.

В августе 2023 года Вашингтон, Сеул и Токио договорились углублять оборонное сотрудничество и создать горячую линию связи для обсуждения угроз. США держат на территории Южной Кореи 28,5 тыс. солдат, заявлял в 2021 году глава Пентагона Ллойд Остин.