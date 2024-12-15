В искреннем прорыве: горбатый кит-рекордсмен и новая опасность фруктозы

Горбатый кит совершил уникальный заплыв через три океана, чтобы найти себе пару, установив рекорд миграции среди морских млекопитающих. Фруктоза способствует росту опухолей. Китайская ракета готовится к полету на Марс, а в России разрабатывают новые многоразовые ракетные двигатели . О этом, а также о том, какая технология выведет РФ в лидеры по производству полупроводников, читайте в рейтинге новостей науки недели, составленном «Известиями».

Многоразовые двигатели обеспечат возвращение ракет на Землю

Российские ученые и инженеры разрабатывают новые многоразовые ракетные двигатели . Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин. По словам конструктора, во время каждого полета двигатели смогут выполнять несколько включений, что достигается за счет технологии, когда воспламенение топливной смеси производится с помощью либо многоразовых пиросредств, либо электрической системы зажигания . Это отличает разработку от традиционных решений, где применяют пиротехнические средства одноразового действия.

Предприятие авиационного и космического двигателестроения «ОДК-Кузнецов» в Самаре Фото: РИА Новости/Виталий Невар

«Из новых проектов сейчас выполняется эскизное проектирование двигателей первой и второй ступеней, работающих на паре кислород – керосин, для новейшей сверхлегкой ракеты-носителя. Их тяга в различных условиях составит 3–4 тонны-силы. Предполагается, что многоразовые российские двигатели будут безопасно возвращать ступени ракеты на землю », — рассказал он.

Управление вектором тяги будет производиться с помощью электроприводов. Это даст возможность изменять положение сопла двигателя относительно оси ракеты и тем самым корректировать траекторию ее движения.

При этом система регулирования двигателя позволит изменять тягу в широком диапазоне по сигналам от системы управления ракеты-носителя. В совокупности все эти системы ракетного двигателя предоставляют широкие возможности маневрирования и многоразового использования .

Установка для получения кристаллов полупроводников

В России создали первую отечественную установку для получения кристаллов нитрида галлия на 200-миллиметровых кремниевых подложках . По словам ученых, разработка даст возможность локализовать один из важных этапов в производстве силовой и сверхвысокочастотной микроэлектроники . К таким устройствам, в частности, относятся зарядные устройства как для бытовой техники (телефоны, колонки, ноутбуки и т.д.), так и для крупного промышленного оборудования (электромобили, станки, беспилотники и др.)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Характеристики нитрида галлия позволяют применять его в составе самых мощных устройств. Например, в управляющей микроэлектронике для быстрых зарядных станций. Благодаря стойкости полученных компонентов восполнение энергии происходит быстрее, чем с помощью современных технологий », — рассказала «Известиям» директор направления электронного машиностроения ГК «Элемент» Юлия Сухорослова.

Она отметила, что в настоящее время рынок нитрид-галлиевых компонентов только формируется, однако его перспективы можно сопоставить с масштабами оборотов кремниевой электроники .

Китайцы создают ракету для полета на Луну и Марс

Перспективная китайская ракета «Чанчжэн-9» будет летать на Марс. «Чанчжэн-9», работающую на жидком кислороде и метане, задействуют во время пилотируемых миссий к красной планете в будущем . Об этом конструктор Китайского исследовательского института ракетной техники (CALT) Лун Лэхао рассказал в интервью информационному агентству «Синьхуа».

Обе ступени ракеты будут полностью многоразовыми, и их можно будет повторно использовать даже после извлечения из морской воды . Ракета будет иметь диаметр 10,6 м и высоту около 114 м. Ее грузоподъемность на окололунную орбиту составит 50 тонн.

Фото: Global Look Press/Wang Jiangbo

«Чанчжэн-9» специально разрабатывается для запуска космических аппаратов нового поколения и лунных посадочных модулей . Разработка ракеты идет по графику, а испытания системы питания первой ступени успешно завершены.

Фруктоза способствует росту раковых клеток

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что фруктоза увеличивает циркулирующие липиды, которые раковые клетки используют для строительства мембран .

Эксперты узнали, что главный итог метаболизма фруктозы в печени — рост концентрации лизофосфатидилхолинов (LPC) в крови, которые легко передвигаются по организму и активно поглощаются опухолевыми клетками. Онкоциты используют липиды для размножения и увеличения .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Исследование продемонстрировало, что рост опухоли у животных, которые получали еду с большим количеством фруктозы, в ряде случаев ускорялся в два раза . Однако при изолировании опухолевых клеток эффект исчезает. Ученые назвали отказ от продуктов с фруктовым сахаром возможной важной профилактикой для пациентов с раком .

Резкий рост потребления фруктозы за последние десятилетия может быть связан с увеличением заболеваемости раком у людей моложе 50 лет . Исследователи предлагают избегать фруктозы при онкологии.

Кит переплыл три океана в поисках пары

Горбатый кит совершил уникальный заплыв через три океана, чтобы найти себе пару, установив рекорд миграции среди морских млекопитающих . Исследователи наблюдали за его перемещениями на протяжении почти десяти лет, что позволило лучше понять поведение этих животных.

Фото: TASS/AP/Silvia Izquierdo

Миграции горбатых китов считаются одними из самых длинных в животном мире, обычно достигая 8 тыс. км. Однако этот самец превзошел привычные расстояния, преодолев более 13 тыс. км, что составляет почти треть окружности Земли .

Ученые впервые зафиксировали кита в 2013 году у берегов Колумбии в восточной части Тихого океана. В 2017-м он был замечен в северной части Тихого океана, а в 2022-м — на юго-западе Индийского океана у Занзибара. Таким образом, его маршрут пролегал через три океана, включая Атлантический.