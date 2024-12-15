В искреннем прорыве: горбатый кит-рекордсмен и новая опасность фруктозы
Горбатый кит совершил уникальный заплыв через три океана, чтобы найти себе пару, установив рекорд миграции среди морских млекопитающих. Фруктоза способствует росту опухолей. Китайская ракета готовится к полету на Марс, а в России разрабатывают новые многоразовые ракетные двигатели. О этом, а также о том, какая технология выведет РФ в лидеры по производству полупроводников, читайте в рейтинге новостей науки недели, составленном «Известиями».
Многоразовые двигатели обеспечат возвращение ракет на Землю
Российские ученые и инженеры разрабатывают новые многоразовые ракетные двигатели. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин. По словам конструктора, во время каждого полета двигатели смогут выполнять несколько включений, что достигается за счет технологии, когда воспламенение топливной смеси производится с помощью либо многоразовых пиросредств, либо электрической системы зажигания. Это отличает разработку от традиционных решений, где применяют пиротехнические средства одноразового действия.
Предприятие авиационного и космического двигателестроения «ОДК-Кузнецов» в Самаре
«Из новых проектов сейчас выполняется эскизное проектирование двигателей первой и второй ступеней, работающих на паре кислород – керосин, для новейшей сверхлегкой ракеты-носителя. Их тяга в различных условиях составит 3–4 тонны-силы. Предполагается, что многоразовые российские двигатели будут безопасно возвращать ступени ракеты на землю», — рассказал он.
Управление вектором тяги будет производиться с помощью электроприводов. Это даст возможность изменять положение сопла двигателя относительно оси ракеты и тем самым корректировать траекторию ее движения.
При этом система регулирования двигателя позволит изменять тягу в широком диапазоне по сигналам от системы управления ракеты-носителя. В совокупности все эти системы ракетного двигателя предоставляют широкие возможности маневрирования и многоразового использования.
Установка для получения кристаллов полупроводников
В России создали первую отечественную установку для получения кристаллов нитрида галлия на 200-миллиметровых кремниевых подложках. По словам ученых, разработка даст возможность локализовать один из важных этапов в производстве силовой и сверхвысокочастотной микроэлектроники. К таким устройствам, в частности, относятся зарядные устройства как для бытовой техники (телефоны, колонки, ноутбуки и т.д.), так и для крупного промышленного оборудования (электромобили, станки, беспилотники и др.)
«Характеристики нитрида галлия позволяют применять его в составе самых мощных устройств. Например, в управляющей микроэлектронике для быстрых зарядных станций. Благодаря стойкости полученных компонентов восполнение энергии происходит быстрее, чем с помощью современных технологий», — рассказала «Известиям» директор направления электронного машиностроения ГК «Элемент» Юлия Сухорослова.
Она отметила, что в настоящее время рынок нитрид-галлиевых компонентов только формируется, однако его перспективы можно сопоставить с масштабами оборотов кремниевой электроники.
Китайцы создают ракету для полета на Луну и Марс
Перспективная китайская ракета «Чанчжэн-9» будет летать на Марс. «Чанчжэн-9», работающую на жидком кислороде и метане, задействуют во время пилотируемых миссий к красной планете в будущем. Об этом конструктор Китайского исследовательского института ракетной техники (CALT) Лун Лэхао рассказал в интервью информационному агентству «Синьхуа».
Обе ступени ракеты будут полностью многоразовыми, и их можно будет повторно использовать даже после извлечения из морской воды. Ракета будет иметь диаметр 10,6 м и высоту около 114 м. Ее грузоподъемность на окололунную орбиту составит 50 тонн.
«Чанчжэн-9» специально разрабатывается для запуска космических аппаратов нового поколения и лунных посадочных модулей. Разработка ракеты идет по графику, а испытания системы питания первой ступени успешно завершены.
Фруктоза способствует росту раковых клеток
Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что фруктоза увеличивает циркулирующие липиды, которые раковые клетки используют для строительства мембран.
Эксперты узнали, что главный итог метаболизма фруктозы в печени — рост концентрации лизофосфатидилхолинов (LPC) в крови, которые легко передвигаются по организму и активно поглощаются опухолевыми клетками. Онкоциты используют липиды для размножения и увеличения.
Исследование продемонстрировало, что рост опухоли у животных, которые получали еду с большим количеством фруктозы, в ряде случаев ускорялся в два раза. Однако при изолировании опухолевых клеток эффект исчезает. Ученые назвали отказ от продуктов с фруктовым сахаром возможной важной профилактикой для пациентов с раком.
Резкий рост потребления фруктозы за последние десятилетия может быть связан с увеличением заболеваемости раком у людей моложе 50 лет. Исследователи предлагают избегать фруктозы при онкологии.
Кит переплыл три океана в поисках пары
Горбатый кит совершил уникальный заплыв через три океана, чтобы найти себе пару, установив рекорд миграции среди морских млекопитающих. Исследователи наблюдали за его перемещениями на протяжении почти десяти лет, что позволило лучше понять поведение этих животных.
Миграции горбатых китов считаются одними из самых длинных в животном мире, обычно достигая 8 тыс. км. Однако этот самец превзошел привычные расстояния, преодолев более 13 тыс. км, что составляет почти треть окружности Земли.
Ученые впервые зафиксировали кита в 2013 году у берегов Колумбии в восточной части Тихого океана. В 2017-м он был замечен в северной части Тихого океана, а в 2022-м — на юго-западе Индийского океана у Занзибара. Таким образом, его маршрут пролегал через три океана, включая Атлантический.
Кита идентифицировали по фотоматериалам, фиксируя характерные особенности его внешности.