С Днем Николая Чудотворца: старинные открытки, красивые картинки

Православная церковь 19 декабря чтит память святителя Николая Чудотворца, или Николая Угодника — одного из самых почитаемых святых, в честь которого на Руси было построено множество храмов. В народном календаре этот день получил название Никола Зимний. Специально к торжеству «Известия» подготовили подборку старинных и красивых открыток, которыми можно поделиться в День памяти святого.

19 декабря — День Святого Николая Чудотворца Зимнего

Николай Чудотворец родится в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. Сейчас этот регион входит в состав современной Турции. С ранних лет он посещал христианский храм, а позднее решил стать священнослужителем.

Почти всё время Николай служил в ливийском городе Миры (ныне — турецкий город Демре), сыскав славу защитника бедных и невинно осужденных. Еще при жизни он творил множество чудес, благодаря чему слава о нем разлетелась далеко за пределы родного города.

Например, существует предание о том, как святой Николай помогал мореплавателям во время их странствий и даже воскресил одного моряка, который чуть не погиб во время шторма. Еще одно чудо связано со спасением Ликии от страшного голода. Святой явился во сне купцу, торгующему зерном, и велел направить хлеб голодающим. Тот так и поступил, а позднее обнаружил у себя в руке золотые монеты, поведав о чудесном явлении жителям.

Самое же известное чудо связано с нищим вдовцом и его тремя дочерьми на выданье. Николай Чудотворец каждый день подбрасывал в окно дома мешочки с золотом, тем самым обеспечив всех дочерей хорошим приданым. Позднее именно это предание стало одним из самых популярных, а образ «Николы с мешочком» закрепился в народной памяти.

За богоугодные дела святого часто называли Божьим Угодником. Прожил он до глубокой старости, но и после смерти продолжил совершать чудеса, помогая всем, кто обращается к нему с молитвой. Приходят к Николаю Чудотворцу за любой помощью. Неправедно осужденные просят о заступничестве перед Богом, незамужние девушки — о покровительстве и помощи в создании семьи, а путешественники — об успешной дороге.

Николая по-прежнему широко почитают как католики, так и православные христиане. Почитание святого настолько велико, что образом Чудотворца, как и много столетий назад, венчают молодых, благословляют перед дальней дорогой и провожают в последний путь. А икону Николая Чудотворца часто размещают в автомобиле, чтобы избежать аварий и других дорожных происшествий.

В церковном календаре Николаю Чудотворцу посвящено целых три праздника. Летом, 11 августа, отмечается день рождения святителя. Зимой, 19 декабря — день его кончины. Еще одна дата связана с перенесением мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари. Празднования по этому поводу проходят весной — 22 мая.

В народной традиции все три торжества получили свои названия: Никола Осенний, Никола Вешний (Летний) и Никола Зимний. Причем последний является поистине всенародным праздником. Именно с ним связано больше всего обычаев и традиций.

В старину Зимний Никола знаменовал начало зимы и считался новогодним праздником. На Руси в этот день устраивали народные гуляния и ярмарки, а детям дарили сладкие подарки.

Образ Николая Чудотворца также тесно переплетается с главным персонажем русских новогодних сказок — Дедом Морозом, а у католиков — с Санта Клаусом (Санта — «святой», Клаус — «Николай»). На разных континентах верят, что в канун Нового года и Рождества волшебник приходит в дом и тайком оставляет подарки под елкой.

Старинные открытки с Днем Святого Николая

В дореволюционной России в зимний праздник было принято отправлять друг другу открытки с Днем Николая Чудотворца. На обратной стороне от руки писали теплые пожелания.

Обычно на открытках святого изображали в классическом облике: с пышной бородой, в красном или синем тулупе и с мешком подарков за спиной. Среди других сюжетов — святой Николай в окружении детворы на фоне новогодней елки и счастливые дети, открывающие подарки.

Открытки того времени несут особую атмосферу тепла и доброты. Каждый их элемент напоминает о сути праздника, создавая атмосферу чуда и волшебства.

Подобная традиция существовала и в западных странах. Только у католиков святитель изображался в коротком красном пальто с белыми меховыми воротником и манжетами, а подарки он клал не под елку, а в яркие чулки, развешанные возле камина.

Православные картинки с надписями в День Николая Чудотворца

Русские люди стали почитать Николая Чудотворца вскоре после Крещения Руси. Житие святителя быстро распространилось по русским землям. Оно звучало как в храмах на богослужении, так и в домах, передаваясь из уст в уста.

В народе святой был одним из самых любимых и имел несколько имен: Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святитель Николай, Николай Мирликийский. Таким образом, люди хотели отразить его заслуги перед Спасителем и чудесную, разнообразную помощь, которую он оказывал верующим.

Ежегодно торжество отмечается в самый разгар Рождественского поста. В праздник в храмах проходят службы, на которые собираются тысячи прихожан. Верующие ставят свечи, читают молитвы и, как и в прежние времена, обмениваются поздравительными открытками с родными и друзьями.

Вот что можно пожелать в День памяти святителя:

«Поздравляю с большим светлым праздником — Днем святого Николая Угодника! Пускай христианский святой охраняет вас от всех бед, принесет в дом мир и благополучие. И, конечно, подарит много радостных моментов и желанных подарков на Новый год».

«Поздравляю с Днем святого Николая! Праздник по праву считается днем зимней сказки и волшебства. Каждый ребенок и взрослый ждет его с нетерпением и надеется на маленькое чудо, которое подвластно только Николаю Чудотворцу! В этот день хочу пожелать вам осуществление детской мечты, семейного уюта и душевного тепла».

«С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой убережет от всего плохого, покровительствует во всех благих начинаниях и поселит любовь в ваших сердцах!»

Открытки подготовлены «Известиями» на основе репродукций старинных открыток и с помощью искусственного интеллекта.