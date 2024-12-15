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Чтение с транспортом: китайский седан обещает веселую историю

Тест-драйв Geely Preface
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат
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Preface c английского переводится как «предисловие». Странное и скучное имя для седана в сравнении с экзотическими именами кроссоверов — «Монжаро» и «Окаванго». Будь они написаны на обложке книги, одно это гарантировало бы увлекательный сюжет. У Preface тем не менее яркая обложка, а что там с содержанием, выяснили «Известия».

Знакомые черты

Preface отнюдь не выглядит скучным, а если писать к этой модели предисловие, оно будет совсем кратким: марке Geely долго не удавались седаны. Ни Otaka, отвратительно сделанная и ржавеющая прямо на глазах, ни Emgrand GT, лихо задуманный, но плохо настроенный, славы марке не принесли. Обычный седан Emgrand только к третьему поколению стал более-менее приличной машиной. Ладной внешне, с красивым салоном, но бюджетной и небыстрой.

Машина

Габариты Geely Preface: 4825×1880×1469 мм. Колесная база — 2800 мм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Учитывая, что c кроссоверами у Geely дела обстояли куда лучше, было понятно, что компания рано или поздно возьмется и за седаны. Тем более что есть «соавтор» — Volvo, помогающий с разработкой платформ и силовых агрегатов.

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Preface хотя стилистически родственен «Эмгранду», но воспринимается автомобилем другого, более высокого класса. Он не стремится удивить непривычными дизайнерскими ходами, как многие китайские седаны, а говорит близким российскому автолюбителю языком. Спереди он похож на Volvo, сбоку — на «Октавию», сзади — на Kia K5. Габариты почти как у Camry, а спортивный приземистый кузов вызывает аналогии с BMW. В общем, всё как мы любили и чего лишились.

Цвет

Помимо серо-фиолетового доступны еще зеленый, черный, серо-голубой и серый металлики и один неметаллик — белый

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Невероятный цвет кузова, который на сайте называют «серо-фиолетовый металлик», добавит машине заметности, но лучше всего ей всё же идет черный.

Ручки вверх

Интерьер Preface типично китайский: минимум кнопок, гигантский «планшет» по центру панели, сплющенный руль, высокая консоль с «пещерой» под ней и водительское сиденье с коротковатой подушкой. Изящные линии прострочки на сиденьях и дверных картах сочетаются с откровенно пластиковым «деревом». Селектор трансмиссии — подрулевой, в мерседесовском стиле, хотя для китайских производителей это тоже становится общим местом.

Интерьер

Интерьер представлен только в одном цветовом варианте. Обивка сидений экокожей есть уже в базовой комплектации, но электрорегулировки переднего пассажирского сиденья доступны в топ-версии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Удивили толстые подлокотники с очень узкой щелью под пальцы — захлопывать дверь неудобно. Непривычны и ручки дверных замков, которые нужно поддевать и тянуть вверх. Создается впечатление, что дизайн подлокотников рисовали под двери с сервоприводом, распахивающиеся и закрывающиеся нажатием кнопки, но в процессе от этой идеи отказались.

Фары уже в базовой версии светодиодные. Диски либо 17-, либо 18-дюймовые

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Багажная дверь лишена электропривода, но есть дистанционное открывание замка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Объем багажника — 500 л

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Задний ряд просторный, есть подогрев, дополнительные воздуховоды и крепления для детских кресел

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Удивила и заставка на центральном дисплее, как будто нарисованная студентом-практикантом. Впрочем, тачскрин работает шустро и меню построено логично. Это важно, так как не только климат-контроль, но и управление светом и зеркалами завязаны на центральный дисплей. Отсутствие Android Auto для Geely норма, для «отзеркаливания» экрана смартфона можно скачать очередное приложение.

Седан с запасом

Preface крупнее других китайских «убийц Camry», превосходит их в колесной базе и заметно шире в «плечах». При этом пространства на заднем ряду примерно столько же, сколько и у конкурентов. Camry и Kia K5 просторнее, но они и крупнее, чем Preface. Диван в Geely, несмотря на странный валик между подушкой и спинкой, обеспечивает комфортную посадку. Есть и запас перед коленями, вот только если водительское сиденье установлено в нижнем положении, ступни пассажира под него не влезут. Запас над головами пассажиров второго ряда небольшой, становится понятно, почему Preface лишен такой опции, как люк.

Руль снабжен обогревом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

К клавишам электростеклоподъемников и ручке открывания двери надо привыкать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Воздуховоды управляются необычными флажками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Приборная панель цифровая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Управление большинством функций возложено на тачскрин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Немногие физические клавиши размещены на консоли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Селектор трансмиссии выполнен в виде подрулевого рычажка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Передние сиденья оснащены не только подогревом, но и вентиляцией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Нет у Preface для российского рынка и электропривода крышки багажника, при этом можно отпереть замок дистанционно — достаточно постоять у кормы пять секунд с ключом в руках или в кармане. Крышка сама поднимается на пружинах. Багажник довольно вместительный, глубокий и широкий, но лишен крючков и петель, а его проем узковат.

Спортивный характер

Под капотом Preface двухлитровый турбомотор, довольно скромно по нынешним меркам форсированный до 200 л.с. При этом заявленный разгон до «сотни» — 7,1 с, немногие седаны и лифтбеки могут сейчас похвастаться схожей цифрой. Едет автомобиль напористо. Если дорога мокрая, седан то и дело срывается с места с визгом шин. Семиступенчатый «робот» при разгоне не «тупит» и меняет передачи быстро. Если не педалировать, он работает вполне плавно, но движения внатяг на подъем заставляют его ощутимо дергаться.

Разгон

С места до «сотни» седан разгоняется за 7,1 с, максимальная скорость — 210 км/ч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

В спортрежиме Preface становится чересчур резким, а усилие на руле вырастает. Комфортный режим здесь оптимален, но всё равно руль остается слишком чувствительным, а тормоза — резкими. Подвеска тоже по-спортивному плотная, что, с одной стороны, обеспечивает хорошую управляемость, а с другой — заставляет быть аккуратным с лежачими полицейскими и дефектами дорожного полотна.

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Если ехать быстро, вырастает и расход — до 13–14 л на «сотню», при этом бак у машины небольшой.

Расход бензина

Заявленный средний расход 95-го бензина — 7,2 л на 100 км

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

Похоже, что Geely не определилась с жанром своего седана: для легкого чтива здесь многовато остросюжетных линий, а для блокбастера не хватает убедительности. Характер Preface понравится азартному водителю, пассажиры захотят большего комфорта, в том числе и акустического — шины гудят громковато. Особенно если к этим пассажирам приехал Geely с шашечками.

Сколько стоит Geely Preface

Впрочем, большой по сегодняшним меркам седан может понравиться не только «корпоратам», но и частникам. Даже несмотря на странности и шероховатости, это автомобиль, который не только хорошо выглядит, но еще прилично управляется и быстро едет. Preface крупнее конкурентов и стоит заметно дороже. Базовая версия с 17-дюймовыми дисками, лишенная электронных ассистентов и почему-то подсветки перчаточного ящика, стоит 3,18 млн рублей, а топ-версия на 18-дюймовых колесах обойдется почти в 3,4 млн рублей.

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