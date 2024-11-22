Самые сильные молитвы Матроне Московской: от чего помогает святая блаженная

Церковь 22 ноября вспоминает Матрону Московскую — одну из самых почитаемых святых в православии, которая родилась в этот день. В праздник тысячи верующих приходят в церковь, чтобы помолиться святой и попросить у нее помощи, здоровья и исцеления. «Известия» рассказывают, как обращаться к Матроне, и публикуют тексты популярных молитв.

От чего помогает Матрона Московская

Дар целительства Матрона обрела еще в раннем возрасте. На протяжении всей жизни она помогала людям, которые обращались к ней за помощью, утешая и наставляя каждого из них.

И после смерти Матронушка, как ее любовно называют в народе, продолжает помогать тем, кто прибегает к ней с молитвенными просьбами.

Фото: РИА Новоси/Сергей Пятаков Открытка с Днем Матроны Московской

Сегодня поклониться мощам святой, которые находятся в Покровском женском монастыре в Москве, приезжают со всей России и стран зарубежья. Прежде всего, ей молятся об исцелении от болезней, в том числе трудноизлечимых. Но, считается, что нет такой просьбы, на которую бы не откликнулась Матронушка.

Как просить о помощи, о чем молятся Матронушке

Часто к Матроне обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях. Ее просят об утешении в скорби, налаживании отношений между супругами, семейном благополучии, рождении детей, решении материальных проблем и даже вопросов, связанных с учебой и работой.

Чтобы молитва была услышана, следует отбросить все ненужные мысли и сконцентрироваться на своем прошении, мысленно думая о человеке, за которого возносится просьба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Открытка с Днем памяти Матроны Московской

Молиться можно как в храме возле мощей или иконы старицы, так и дома. Если молитва происходит в домашних условиях, предварительно нужно зажечь свечу перед образом целительницы.

Перед молитвенным обращением в храме к мощам святой несут хризантемы или белые розы — любимые цветы Матроны, а также делают пожертвования на нужды церкви, где хранится частица мощей или икона старицы.

Сгенерировано нейрросетью Матрона Московская. Открытки, картинки, молитвы

Лучшие дни для молитвы Матроне — дни памяти блаженной

Обращаться к Матроне Московской можно в любой день года. Однако лучшими для молитвы традиционно считаются дни памяти святой.

Церковь почитает Матрону несколько раз в году: 2 мая — в день кончины праведницы, 22 ноября — в день ее рождения и день ангела, а также 8 марта, когда были обретены чудотворные мощи святой. Последняя дата была установлена Русской православной церковью (РПЦ) сравнительно недавно — в 2013 году.

Сгенерировано нейросетью Открытка с Днем памяти Матроны Московской

Еще старицу почитают 5 октября в Собор Тульских святых, поскольку святая родом из Тульской губернии. Также Матрону вспоминают в Собор Московских святых. Этот соборный праздник является переходящим и связан с Днем города, которые часто празднуются в один день.

Самая сильная молитва Матроне Московской

«О, блаженная матерь Матрона, душою на Небесах пред Престолом Божиим предстоящая и данною тебе свыше благодатию различные чудеса источающая! Воззри ныне милостивым твоим оком на нас, грешных, в скорбях, болезнях и греховных искушениях дни свои проводящих. Утешь нас, отчаявшихся, исцели недуги наши тяжкие, от Бога нам по грехам нашим попускаемые, избавь нас от многих бед и несчастий. Умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наши согрешения, дабы по твоим молитвам получив благодать и великую милость, мы прославили в Троице Единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин Открытка к Дню памяти Матроны Московской

Молитва Матроне Московской о замужестве и любви

«Обращаюсь с мольбою к тебе, Блаженная Старица Матрона Московская. Ты исцеляешь больных и лечишь греховные души. Помоги и мне обрести любовь взаимную в лице раба Божьего (имя). Обещаю тебе, что стану ему верной женой и не согрешу саднящей изменой. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитва Матроне Московской о зачатии и даровании детей

«О, блаженная мати Матрона, к твоему предстательству прибегаю и тебя слезно молю. Услышь воздыхания мои и донеси ко престолу Господню просьбу мою. Да призрит Господь с высоты небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева дарует. Воистину, Бог творит идеже хощет, тако сотворил Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с ним же молим тако: да сотворит Господь Бог и нам чадо по милости Своей и неизреченному человеколюбию. Буди имя Господнее благословенно от ныне и во веки веков. Аминь».

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda С Днем памяти Матроны Московской

Молитва Матроне о здоровье и исцелении

«О блаженная, мати Матрона, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегаю. Да не оскудеет и ныне милосердие твое. Исцели раба Божьего (имя) от болезни тяжелой. Отринь от него все хвори телесные и смуты душевные. Ниспошли выздоровление скорое и отринь испытание суровое. Пусть болящий (имя) побыстрее поправится, а душа его от скорби избавится. Да будет на всё воля твоя. Аминь».

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин Матрона Московская открытка

Молитва Матроне о помощи, работе, удачи и на все случаи жизни

«Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое, и в будущее, всё открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя) дай совет, покажи путь к решению проблемы (описание). Благодарю тебя за помощь твою святую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».