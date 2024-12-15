Окей, зумер: поколение снежинок ненавидит работу

Тыквенный латте на безлактозном молоке, панические атаки, зависимость от гаджетов и страх перед начальством — таковы штрихи к портрету среднестатистических зумеров. Однако психологи уверены, что представители этого поколения не такие уж снежинки, как их презрительно называют олды, а настоящие революционеры, благодаря которым мир развивается и движется вперед. Чего зумеры больше всего боятся на работе, как найти общий язык с представителями этого поколения и смогут ли они повзрослеть — в материале «Известий».

Снежинки

Психолог Анна Гусева отмечает, что поколение Z (зумеры, домоседы), рожденное с 2001 по 2010 год, действительно иногда называют снежинками.

— Эти молодые люди менее стойкие и более склонны к обидам по сравнению с предыдущими поколениями. Они уязвимы для критики, хотя внутренняя самокритика у многих из них присутствует, — рассуждает Анна Гусева.

Психолог считает, что ранимость, чувствительность и восприимчивость — это скорее не недостаток, а преимущество зетов. Благодаря таким качествам дети определяются с жизненными целями в свое время, а не когда это нужно родителям, школе или государству в целом. Единственный сложный этап — это эмоциональная сепарация ребенка от родителей.

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— Зумер замкнут, он погружен в свой мир и в мир интернета, но и это в некотором смысле плюс. Потому что таким образом он учится распознавать именно свои чувства и желания, находить себя, становиться отдельной личностью, — комментирует Анна Гусева.

Клинический психолог наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Евгения Морозова отмечает, что 3D-реальность и быстрый доступ во Всемирную сеть стали для зумеров неотъемлемой частью их повседневной жизни и значительно повлияли на формирование личности .

— С одной стороны, у них есть возможность быстро и дистанционно решить любую задачу. С другой — стрессоустойчивость вырабатывается там, где есть личное общение, и человек нарабатывает навыки, находясь в реальной жизни с реальными людьми, когда нужно выдерживать напряжение, глядя оппоненту в глаза, приводя здесь и сейчас доводы в пользу своей точки зрения , — говорит Евгения Морозова.

Эксперт отмечает, что у зумера большую часть времени занимает самореализация в интернет-пространстве, поэтому при любой реальной встрече с другими людьми он испытывает сильный стресс.

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— Для того, чтобы личность выросла сильной и последовательной, нужны границы в виде правил и ограничений со стороны родителей. Подростки опираются на то, какие требования и цели ставят взрослые. Конечно, перегибать палку в жесткости воспитания не стоит, но если в семье перед подростком не ставить задачи в той или иной форме требования, то не будет и зоны развития, — продолжает Морозова.

Клинический психолог подчеркивает, что уважение границ — важный аспект в семье, но не стоит путать это уважение с ленью и сопротивлением к развитию.

— Продолжительное сидение в интернет-пространстве эмоционально кастрирует людей, — продолжает Евгения Морозова. — А интернет-зависимость и зависимость от гаджетов разрушает человека во всех сферах жизни. Сидение за компьютером становится настолько привычным, что уходят другие желания и потребности: в физической активности, развитии, уходе за собой.

По мнению клинического психолога, 3D-мир затягивает человека, забирая любые обычные желания, и дает взамен более красочный и яркий, но всё-таки иллюзорный мир.

Кабинеты и кабинки

Работодатели с осторожностью относятся к зумерам, так как опасаются лишних проблем. Представители этого поколения не любят ответственности, впадают в уныние от начальственных окриков и могут оставить рабочее место в любой момент, если им что-то не нравится.

Адаптироваться на работе снежинкам мешает, в частности, страх перед посещением уборной. Зумеры до такой степени боятся пользоваться общими удобствами, что некоторые из них предпочитают терпеть до дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С точки зрения психологов, роковую роль могло сыграть то обстоятельство, что зумеры — представители первого поколения, которое росло в подгузниках. В итоге они миновали так называемый период горшка — этап обычного физиологического развития, необходимый детям для познания своего тела и естественных потребностей в самом раннем возрасте.

Существует даже фобия похода в туалет в общественном месте или на работе, которая выражается тревожностью именно в этом аспекте. Однако психиатр, психотерапевт Алексей Вилков связывает ее причину не с возрастом человека, а с особенностями характера либо стрессогенными переживаниями по поводу работы, особенно в период адаптации. Такое бывает, когда есть высокие нагрузки, проблемы с руководством и желание всё делать идеально при высоких требованиях работодателя.

Лентяи или свободные художники

Но эксперты не советуют спешить с критическими выводами в адрес зумеров. Они не сомневаются, что к 25 годам в представителе этого поколения можно будет увидеть не уязвимую снежинку, а зрелую личность со своими ценностями и жизненным путем.

— Главные особенности зумеров — клиповое мышление и многозадачность. Они одновременно могут делать много дел. Зумеры современные, свободолюбивые и целеустремленные, познают себя и мир и плюс к этому готовы создавать что-то новое , — комментирует Анна Гусева.

По словам психолога, для таких людей самое важное — это внимание к их личности, а все задачи, которые им ставит работодатель, нужно формулировать четко и детально. Представители этого поколения легко уходят с работы не потому, что они плохие, а потому, что нет мотивации, а значит отсутствует смысл тратить время на эту деятельность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— В первую очередь мир для зумеров — это свобода и возможность развиваться. Это дают им гаджеты. Пользователям сейчас многое доступно: психология, наука, исследования и научные труды. Зумеры не видят смысла приходить на лекцию, если преподаватель дает то же самое, что есть в интернете, и иногда совершенно без энтузиазма, — рассуждает Анна Гусева.

Могут ли зумеры стать более зубастыми? Не останутся ли они тиграми с сердцами мышат? Ответы на эти вопросы неоднозначны.

— С самого раннего детства представители поколения зумеров ценят, когда к ним прислушиваются. Эти обидчивые и ранимые снежинки знают, чего они хотят. А информация, идущая от них, выделяется своей многофункциональностью и новаторскими идеями , — комментирует Анна Гусева.

Психолог отмечает, что представители данной категории — свободолюбивые художники, которые постоянно тянутся к чему-то новому и незнакомому. Они не нуждаются в каких-то комфортных условиях, не привязаны к брендам.

— Многое зависит от того, как зумеры адаптировались к жизни. Например, кто-то становится айтишниками и зарабатывает деньги, именно исходя из своих личностных особенностей. Им, например, нет необходимости что-то кардинально менять в своей жизни, — комментирует Евгения Морозова.

Клинический психолог подчеркивает, что бывают обстоятельства, когда человека практически «вытряхивают» из привычных жизненных рамок, и тогда ему приходится приобретать новые навыки, чтобы отстоять себя и выжить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Если зумер попадет на Крайний Север, где ему придется отказаться от интернета и привычного комфорта и сесть за «баранку» самосвала, чтобы заработать денег, то, я думаю, через какое-то время он адаптируется к такому образу жизни , — рассуждает Евгения Морозова.

И всё-таки, по мнению Морозовой, лучшее применение для зумера — это профессии, связанные с новыми технологиями, тем более что современный мир нуждается в таких специалистах.

Непоротое поколение

Следующее за зумерами поколение (альфа) может быть более прагматичным, считают психологи.

— Каждый второй альфа-ребенок имеет собственный гаджет в возрасте чуть ли не от года. Кроме того, они являются первым поколением, которое вообще не ругают и никогда не били ремнем, — комментирует Анна Гусева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С точки зрения психолога, как раз у поколения альфа могут возникнуть некоторые трудности из числа тех, которые зумеры со временем преодолеют. А всё потому, что нынешних детей чрезмерно опекают: берегут от любых царапинок, не отпускают гулять во двор, отдают в закрытые частные школы. Зумеры по сравнению с ними в этом смысле не такие уж снежинки. Но, тем не менее, альфа — лидеры сегодняшнего времени и уже работают на его развитие, подчеркивает эксперт. Их мозг привыкает к постоянной смене контента. Им свойственно «мышление сторис» — буквально за 15 секунд формируется представление о предмете.

— Они практичны во всём и способны задавать вопросы «Почему?» и «Зачем?». Альфа-дети могут спокойно и легко ответить, что им надо, а что нет. Они ценят свое время, прекрасно осваивают любые инструменты, связанные с взрослой жизнью, хорошо осведомлены во всём, — рассказывает Гусева.

Психолог считает, что зумеры и альфа — два поколения, наиболее родственные друг другу по образу жизни и мышлению. Их роднит отсутствие агрессии и погруженность в виртуальную реальность. Но если зумеры считаются революционерами, потому что первыми пробивали дорогу в новый мир с его гаджетами и стремительным развитием прогресса, то альфа уже считаются лидерами в этой реальности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме альфа, зумерам близки милениалы (поколение игрек) — люди, родившиеся с 1984-го по 2000-й.

— Это поколение социальных сетей, теорий вечной молодости, свободы — современные хиппи, которые ценят эмоции и собственный комфорт, зациклены на самовыражении и саморазвитии, выступают против плохих привычек. Как и у зумеров, у них практически стерта грань между реальной и виртуальной жизнями, — комментирует психолог.

Совершенная противоположность зумерам — молчаливое поколение (1925–1944 годы рождения). Их основные черты — терпеливость, уважение к закону, умение трудиться, нежелание открыто высказывать какое-то собственное мнение, доверие к врачам и учителям. «Молчаливые» — ответственные, трудолюбивые, бережливые, многие из них всю жизнь до пенсии работали на одном месте, отмечает Анна Гусева.

Какими родителями станут зумеры

Пока рано говорить о том, будут ли сами зумеры привлекательны для своих потомков. Многим свойственно повторять сценарий жизни своих мам и пап. Но клинический психолог отмечает, что часто дети, оценивая родителей, их неприглядный вид и последствия каких-то вредных привычек, хотят жить «от обратного».

— Возможно, что у зумеров с их сниженной волей, мотивацией и страхами, появятся детишки (хотя для этого тоже нужны силы и желания), которые в итоге не захотят брать с них пример. И вполне вероятно, что эти дети будут больше ориентироваться на своих более подтянутых и свежих бабушек и дедушек , — говорит Морозова.

Между тем эксперты не советуют строго делить людей на определенные категории в зависимости от года рождения, поскольку иногда границы между поколениями бывают стерты. Вопреки стереотипам, не все люди, рожденные с 2001 по 2010 год — только снежинки и виртуальные кроты. Жизнь показывает, что и в поколении зумеров вырастают зрелые и сильные духом личности. Многое зависит от воспитания.

Фото: Getty Images/LumiNola

— Дети всегда берут то, что наработано семьей, — комментирует Евгения Морозова. — И хорошо, если в семье здоровая психологическая атмосфера, есть добрые традиции, духовные и моральные принципы. Главное, чтобы родители и сами обладали такими навыками, потому что сложно привить ребенку ценности, которых нет в семье.

Важно, когда взрослые уважают личные границы ребенка, но при этом прививают ему духовные ценности, «выводят» его из зоны комфорта, обучают идти навстречу миру, знаниям, учат рисковать и брать на себя ответственность, подчеркивает эксперт. Тогда человек станет личностью, а не изнеженным героем мемов и анекдотов.