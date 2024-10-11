Песков допустил давление на лидеров стран перед саммитом БРИКС
Лидеров некоторых стран могут попытаться отговорить от посещения саммита БРИКС в Казани, чтобы помешать им развивать отношения с Россией. Об этом 11 октября заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это однозначно будет, потому что постоянно на все страны оказывается давление, с тем чтобы помешать развитию отношений с нашей страной. Но дело в том, что все страны заинтересованы в развитии этой кооперации, потому что она в интересах всех народов», — заявил он, отвечая на вопрос, касающийся попытки отговорить лидеров других стран от посещения саммита.
Кроме того, Песков отметил, что та модель отношений между странами, которую предлагает Россия, совершенно отличается от модели стран коллективного Запада. По его словам, российская модель основывается на равноправии, на готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности между государствами.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что БРИКС является примером многополярности и структуры, которая объединяет различные государства на основе суверенности и взаимного уважения.
Ранее, 3 октября, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани станет крупным событием международного значения, которое укрепит объединение.
На следующий день, 4 октября, посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что БРИКС — это культурный пласт, который очень сильно повлиял на развитие человечества. Все страны объединения сближает общее понимание, как нужно формировать диалог в культурно-гуманитарной сфере в формирующемся многополярном мире.
БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.
Саммит объединения в Казани пройдет с 22 по 24 октября 2024 года.