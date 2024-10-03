Рябков назвал саммит БРИКС событием международного значения

Предстоящий саммит БРИКС в Казани станет крупным событием международного значения, которое укрепит объединение. Такое заявление 3 октября сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы заверяем наших друзей и участников БРИКС, что для успешного проведения саммита будет сделано всё», — указал дипломат в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке мероприятия.

Оно состоится в столице Республики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года.

Накануне во время выступления на площадке Международной школы БРИКС в Москве Рябков заявил, что на предстоящем саммите пройдут обсуждения ситуации в Палестине. По словам дипломата, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля. Агрессивный курс Израиля и покровительствующих ему США уже привел к значительным жертвам и росту рисков еще более серьезной эскалации.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Россия председательствует в организации в 2024 году.