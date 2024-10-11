Ремонт первой консерватории Петербурга завершат раньше срока на 1 год

В Санкт-Петербурге раньше на один год запланированного срока завершат реставрацию консерватории имени Римского-Корсакова. Работы уже находятся на завершающей стадии.

Телеканал «78» приводит слова замглавы правительства РФ Марата Хуснуллина о том, что завершилась реставрация фасадов первого высшего музыкального учебного заведения. Они представлены жителям и гостям города в том же историческом светло-бежевом окрасе, как и на момент открытия в конце XIX века.

Вице-премьер отметил, что здание консерватории — объект культурного наследия федерального значения, поэтому возвращение его исторического облика — одна из главных задач реконструкции.

В здании обустроили инженерные сети, завершают внутреннюю отделку помещения. Более 2 тыс. специалистов работают в круглосуточном режиме. Планируется до конца 2024 года завершить строительно-монтажные и восстановительные работы.

В свою очередь, генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян рассказал, что специалисты восстановили более 300 кв. м лепного декора на стенах и внутреннем своде здания, отреставрировали 170 кв. м деревянных балюстрад.

Посетители консерватории в ближайшее время увидят в первозданном виде парадную лестницу, воссозданную живопись Домовой церкви, интерьеры Большого зала имени Рубинштейна и Малого зала имени Глазунова.

Ранее сообщалось, что памятник В.И. Ленину, который находится на Московской площади в Санкт-Петербурге, ждет реставрация. Завершение благоустройства запланировано на середину октября. Памятник был установлен в 1970 году по проекту скульптора Михаила Аникушина и архитектора Валентина Каменского. Это самый высокий памятник Ленину в городе. Статуя вождя составляет 8 м, а с постаментом — 16 м.