Самый высокий памятник Ленину в Петербурге отреставрируют
Памятник В. И. Ленину, который находится на Московской площади в Санкт-Петербурге, ждет реставрация. 22 июля на участке возведут леса, поставят вокруг монумента ограждения, а на площади появится бытовой городок.
Статую будут приводить в порядок до середины осени. Завершение благоустройства запланировано на 7–15 октября, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ Петербурга.
Памятник был установлен в 1970 году по проекту скульптора Михаила Аникушина и архитектора Валентина Каменского. Это самый высокий памятник Ленину в города. Статуя вождя составляет 8 м, а с постаментом — 16 м.
Ранее сообщалось, что в Невском районе Петербурга продлят архивную улицу. Городские власти уже одобрили застройщику предоставление земельного участка на Дальневосточном проспекте. Протяженность нового участка четырехполосной улицы составит 771 м.