Путин попросил губернатора рассказать о стране производства его костюма

Президент РФ Владимир Путин спросил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, в какой стране был произведен его костюм. Такой вопрос 9 октября он задал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию.

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — поинтересовался президент.

В свою очередь, губернатор ответил, что его костюм сделан из материалов отечественного производства. Владимир Путин одобрил выбор Никитина, а также отметил, что страна должна стремиться к тому, чтобы с удовольствием пользоваться «всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества».

Ранее в тот же день президент России заявил о том, что правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, которые призваны обеспечить технологическую независимость государства. Он добавил, что проекты, которые позволят повысить выпуск качественной продукции, будут поддерживаться государством в первую очередь.