Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Об этом 9 октября сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Полтаве и Кременчуге в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Накануне также сообщалось о взрывах в Черноморске Одесской области.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.