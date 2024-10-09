Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы. Об этом 9 октября сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Полтаве и Кременчуге в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Накануне также сообщалось о взрывах в Черноморске Одесской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.