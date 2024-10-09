Украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова

В районе Харькова на северо-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом 9 октября сообщил украинский телеканал «Общественное Харьков».

«В Харькове раздался взрыв, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Кременчуге в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Накануне также сообщалось о взрывах в Черноморске Одесской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.