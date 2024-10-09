Губернатор Белгородской области сообщил об уничтожении четырех БПЛА в регионе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В течение вечера над Белгородским районом наша система ПВО сбила четыре беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что в результате падения осколков БПЛА загорелась крыша частного дома в селе Ближняя Игуменка, возгорание было оперативно ликвидировано пожарными. Также был поврежден легковое автомобиль в селе Репное.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили 47 БПЛА над территорией России. ВСУ пытались совершить атаки беспилотниками самолетного типа.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.