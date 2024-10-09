Средства ПВО за ночь уничтожили 47 БПЛА ВСУ над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над территорией России. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппарата. 24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по два БПЛА — в Курской и Ростовской областях, один — в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении в Telegram-канале МО РФ.

В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ пытались совершить атаки беспилотниками самолетного типа.

Ранее в тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении 10 БПЛА ВСУ за ночь. Он уточнил, что из-за падения обломков БПЛА в Кагальницском районе произошло возгорание, однако оно было оперативно потушено. В результате инцидента пострадавших нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.