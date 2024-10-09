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Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении 10 БПЛА ВСУ за ночь

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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников над Ростовской областью в течение ночи. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Подразделения ПВО минувшей ночью отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в том числе один — в районе Новошахтинска и девять — на юго-западе региона», — написал он в своем Telegram-канале.

Голубев уточнил, что из-за падения обломков БПЛА в Кагальницском районе произошло возгорание, однако оно было оперативно потушено. В результате инцидента пострадавших нет.

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В тот же день Голубев сообщал об уничтожении воздушной цели над Ростовской областью. По предварительным данным, это был БПЛА самолетного типа. Он уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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