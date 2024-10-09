Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении воздушной цели над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушную цель над территорией Ростовской области. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Ранее в тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ликвидации БПЛА над регионом. Также он дал поручение исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову оказать помощь жильцам дома в восстановлении имущества, которое было повреждено после атаки ВСУ.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.