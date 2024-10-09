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Губернатор Краснодарского края сообщил о ликвидации БПЛА над регионом

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали беспилотник Украины над территорией Краснодарского края. Об этом 9 октября сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Вениамина Кондратьева, из-за поврежденной трубы в доме газ был перекрыт. Возгорание в частном доме было потушено. На месте работают специальные и экстренные службы. Пострадавших нет.

Также глава Краснодарского края дал поручение исполняющему обязанности главы Щербиновского района Сергею Дормидонтову оказать помощь жильцам дома в восстановлении имущества, которое было повреждено после атаки ВСУ.

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В этот день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над регионом. В результате украинской атаки пострадавших и разрушений нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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