На заседании Госсовета обсудили подготовку нацпроектов по промышленности

На заседании профильной комиссии Государственного совета в среду, 9 октября, обсудили подготовку новых национальных проектов в области промышленности.

Ко всему прочему, были подведены промежуточные итоги работы.

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин рассказал, что изложенные на площадке предложения в сфере льготного финансирования, промышленной ипотеки, создания агентства технологического развития и других мерах были представлены президенту России Владимиру Путину и уже успешно работают.

«Ответом на них (вызовы, стоящие перед экономикой. — Ред.) должны стать новые национальные проекты, которые сейчас разрабатываются по поручению президента, в том числе и в сфере технологического лидерства. Результатом их реализации станут новые производства, внедрение передовых технологий и создание условий для глобальной конкурентоспособности наших предприятий», — сказал Дюмин.

Он отметил, что предложения по нацпроектам находятся на финальной стадии формирования. Для более эффективной их реализации глава государства принял решение повысить статус председателей комиссий Госсовета, они войдут в состав проектных комитетов.

26 августа Путин заявил, что в планах национальных проектов недопустимы проходные пункты для галочки без достижения реальных целей. Также он уточнил, что для реализации планов по развитию страны власти опираются на ситуацию в экономике, так как именно индустриальный, торговый, логистический и финансовый потенциал определяет бюджетные возможности государства.