Инфекционист рассказал о возможном заражении вирусом Марбург через немытые бананы

Вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы. Об этом 9 октября заявил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

В ходе беседы с «Вечерней Москвой» он отметил, что заразиться лихорадкой Марбург через бананы и другие фрукты возможно в том случае, если не были соблюдены все санитарные нормы.

«Все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода», — приводит издание слова врача.

Однако, по словам эксперта, пищевой путь — это не единственный путь заражения инфекцией. Вознесенский отметил, что вирус Марбург, как и другие геморрагические инфекции, может передаваться через близкий контакт с зараженным или инфицированным животным, которое считается переносчиком инфекции.

Кроме того, инфекционист указал на то, что лихорадкой очень сложно заразиться воздушно-капельным путем. Это может произойти, по словам специалиста, если с зараженным контактирует человек с ослабленным иммунитетом.

Ранее в этот день врач-гастроэнтеролог, инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал «Известиям» подробности о способах передачи и симптомах лихорадки Марбурга. По его словам, инкубационный период составляет от двух до 15 суток, заболевание начинается, как правило, манифестно и длится до трех недель. Основные симптомы включают высокую температуру, головные боли, мышечные боли, рвоту, диарею и внутренние кровотечения. Вирус сохранятся в крови у переболевших до трех месяцев и более.

В конце прошлого месяца минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург. По состоянию на 29 сентября было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев, включая восемь с летальным исходом, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

3 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию с лихорадкой Марбург на контроле. В ведомстве подчеркнули, что проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков.

На следующий день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет.