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Врач перечислил способы передачи лихорадки Марбург

Врач Неронов: лихорадка Марбург передается через кровь и слюну
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
dzen
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Лихорадка Марбург — это острое вирусное высококонтагиозное заболевание, сходное по своей природе с уже нашумевшей лихорадкой Эбола, вызванное вирусом Марбург, относящимся к семейству филовирусов. Его летальность может достигать 90%. Вирус сохраняется в крови переболевшего до трех месяцев и более. Подробности о способах передачи и симптомах рассказал «Известиям» 9 сентября врач-гастроэнтеролог, инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Она была впервые описана в 1967 году после вспышки среди медицинских работников в Германии, которые контактировали с обезьянами, импортированными из Уганды. Вирус передается через прямой контакт с зараженными жидкостями, такими как кровь, слюна и другие биологические жидкости, также возможно возникновение заболевания путем передачи вируса воздушно-капельным, пищевым и половым путями», — сообщил специалист.

По его словам, инкубационный период составляет от 2 до 15 суток, заболевание начинается, как правило, манифестно и длится до трех недель. Основные симптомы включают высокую температуру, головные боли, мышечные боли, рвоту, диарею и внутренние кровотечения. Вирус сохранятся в крови у переболевших до трех месяцев и более.

«Смертность при лихорадке Марбург может достигать 90%, что делает ее одной из самых опасных инфекций. Вспышки происходят преимущественно в Африке, где заражение может происходить при контакте с летучими мышами или зараженными людьми. Профилактика включает контроль за источниками инфекции, использование средств индивидуальной защиты и информирование населения о рисках», — отметил Неронов.

Он добавил, что сейчас специфических методов лечения не существует, но проводятся исследования в области вакцин и противовирусных препаратов. Важно, чтобы медицинские работники были подготовлены к возможным вспышкам, так как раннее распознавание и изоляция заболевших могут существенно снизить риск распространения вируса. Осведомленность общественности о симптомах и путях передачи лихорадки Марбург также играет ключевую роль в предотвращении эпидемии.

ВОЗ предупредила о распространении высокозаразного вируса Марбург. Что нужно знать

В конце прошлого месяца минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург. По состоянию на 29 сентября было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев, включая восемь с летальным исходом, отметили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

3 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию с лихорадкой Марбург на контроле. В ведомстве подчеркнули, что проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных рисков.

На следующий день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет.

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