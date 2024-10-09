Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Место стрельбы в Ингушетии было оцеплено
Мир
WP узнала о запросе Трампа по защите из-за возможной угрозы со стороны Ирана
Мир
Шольц сообщил о выделении €600 млн на военную помощь Украине
Мир
Лавров указал на обращение НАТО и ЕС к нацистским «ценностям»
Мир
СМИ сообщили об обнаружении тела погибшего при ударе Израиля по Бейруту генерала КСИР
Мир
Политолог объяснил причины появления идеи референдума по членству Приднестровья в ЕС
Армия
ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области
Мир
Россия выразила протест посольству Японии из-за планов по учениям с США
Мир
Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву около €10,4 млрд с начала конфликта
Мир
Американцу Татеру продлили арест по делу о нападении на полицейского до 14 ноября
Мир
ВКС РФ предотвратили столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии
Мир
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о разработке самолета «Освей»
Мир
Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд
Мир
В Молдавии арестовали троих активистов оппозиционного блока «Победа»
Общество
Минимальный размер пенсии москвичей с доплатой увеличат до 25 850 руб.
Культура
Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии
Общество
В Курске арестовали семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении в БРИКС идеи создания рейтингового агентства
Сюжет:

На Западе указали на огромные потери ВСУ из-за ударов российских Су-34

MWM: ВСУ понесли огромные потери в Курской области из-за ударов российских Су-34
0
Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери из-за ударов российской армией истребителями Су-34. Об этом 9 октября сообщило издание Military Watch.

«Потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными», — отметили в публикации.

В материале подчеркивается, что Су-34 играют также всё более важную роль в украинском конфликте. Кроме этого, в СМИ добавили, что российская авиация наносит удары с возрастающей интенсивностью, добавила «Газета.Ru».

Набирая высоту: какие самолеты пополнили ВКС России в уходящем году
Военно-космические силы получили десятки современных самолетов разных типов

Ранее в этот день российская армия получила новую партию бомбардировщиков Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров уточнил, что новые и расширенные возможности бомбардировщиков помогут в достижении ключевых целей специальной военной операции (СВО). Также он отметил, что этот самолет обладает «широчайшей номенклатурой применяемого вооружения».

В этот же день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. За всё время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 21,3 тыс. военных.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024