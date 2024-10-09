Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери из-за ударов российской армией истребителями Су-34. Об этом 9 октября сообщило издание Military Watch.

«Потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными», — отметили в публикации.

В материале подчеркивается, что Су-34 играют также всё более важную роль в украинском конфликте. Кроме этого, в СМИ добавили, что российская авиация наносит удары с возрастающей интенсивностью, добавила «Газета.Ru».

Ранее в этот день российская армия получила новую партию бомбардировщиков Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров уточнил, что новые и расширенные возможности бомбардировщиков помогут в достижении ключевых целей специальной военной операции (СВО). Также он отметил, что этот самолет обладает «широчайшей номенклатурой применяемого вооружения».

В этот же день сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. За всё время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 21,3 тыс. военных.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.