Реклама
Прямой эфир
Спорт
Менеджер Бивола заявил о подаче протеста на результат поединка
Мир
США направят Израилю батарею ПРО THAAD с американскими военными
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Общество
Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на съемках фильма в Ленобласти увеличилось до 23
Общество
СМИ сообщили о смерти бизнесмена Александра Смоленского
Происшествия
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Наука и техника
Определен список космонавтов для подготовки к первому полету на РОС
Мир
Daily Mail сообщила о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать у Британии репарации
Общество
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский»
Мир
Bloomberg указало на растущий разрыв между Украиной и ее западными союзниками
Мир
Нетаньяху призвал генсека ООН Гутерриша вывести миротворцев из зоны боев в Ливане
Мир
СМИ Украины сообщили о массовых рейдах военкомов на курорте Буковель
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на киносъемках в Ленобласти возросло до 15
Мир
Азаров заявил об установке Западом требований по мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о покушении уклониста на сотрудницу ТЦК
Мир
Столтенберг назвал хорошие отношения с РФ после холодной войны правильной стратегией
Армия
ВС РФ с помощью дронов уничтожили минный шлагбаум ВСУ в Харьковской области

ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В распоряжение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ передали новую партию бомбардировщиков Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС. Ритмичность и своевременность поставок говорят о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», — приводит его слова госкорпорация «Ростех» на своем сайте.

Он уточнил, что новые и расширенные возможности бомбардировщиков помогут в достижении ключевых целей специальной военной операции (СВО). Также он отметил, что этот самолет обладает «широчайшей номенклатурой применяемого вооружения».

Су-34 изготовили в рамках производственной программы 2024 года. До того, как попасть к ВКС, самолет прошел проверку различными испытаниями.

«Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Он также сообщил о том, что главной задачей компании является своевременное обеспечение армии России новыми самолетами. Благодаря новейшим технологиям темпы выпуска продукции, выпускаемой ОАК, значительно увеличились.

Набирая высоту: какие самолеты пополнили ВКС России в уходящем году
Военно-космические силы получили десятки современных самолетов разных типов

Ранее, 23 августа, в США оценили достоинства российского самолета Су-34. Уточнялось, что, сочетая в себе свойства бомбардировщика и истребителя, он является лучшим для поражения наземных целей. Помимо этого, эксперты утверждали, что новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми оснащен Су-34, делают его практически неуязвимым летательным объектом.

До этого, 20 мая, российские эксперты разобрали плюсы Су-34, назвав его одним из ведущих самолетов ВКС РФ. Они отметили, что из-за стоящих рядом, а не друг за другом кресел экипаж машины способен лучше взаимодействовать. Кроме того, отмечалась броня самолета. Из-за ее толщины в 17 мм Су-34 прозвали «летающим танком». Также эксперты обратили внимание на умные управляемые бомбы, которые являются основным оружием самолета. Благодаря модификациям сброс этих бомб стал адаптированным и происходит быстро и плавно.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух – поверхность» и «воздух – воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024