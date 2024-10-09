ВКС России получили новую партию бомбардировщиков Су-34

В распоряжение Воздушно-космических сил (ВКС) РФ передали новую партию бомбардировщиков Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС. Ритмичность и своевременность поставок говорят о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», — приводит его слова госкорпорация «Ростех» на своем сайте.

Он уточнил, что новые и расширенные возможности бомбардировщиков помогут в достижении ключевых целей специальной военной операции (СВО). Также он отметил, что этот самолет обладает «широчайшей номенклатурой применяемого вооружения».

Су-34 изготовили в рамках производственной программы 2024 года. До того, как попасть к ВКС, самолет прошел проверку различными испытаниями.

«Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны», — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Он также сообщил о том, что главной задачей компании является своевременное обеспечение армии России новыми самолетами. Благодаря новейшим технологиям темпы выпуска продукции, выпускаемой ОАК, значительно увеличились.

Ранее, 23 августа, в США оценили достоинства российского самолета Су-34. Уточнялось, что, сочетая в себе свойства бомбардировщика и истребителя, он является лучшим для поражения наземных целей. Помимо этого, эксперты утверждали, что новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми оснащен Су-34, делают его практически неуязвимым летательным объектом.

До этого, 20 мая, российские эксперты разобрали плюсы Су-34, назвав его одним из ведущих самолетов ВКС РФ. Они отметили, что из-за стоящих рядом, а не друг за другом кресел экипаж машины способен лучше взаимодействовать. Кроме того, отмечалась броня самолета. Из-за ее толщины в 17 мм Су-34 прозвали «летающим танком». Также эксперты обратили внимание на умные управляемые бомбы, которые являются основным оружием самолета. Благодаря модификациям сброс этих бомб стал адаптированным и происходит быстро и плавно.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух – поверхность» и «воздух – воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.