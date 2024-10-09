Франция проводит обучение бригады из 2,3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 октября сообщил французский лидер Эмануэль Макрон в своем аккаунте в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат <…> с использованием оборудования, которое они будут применять в миссиях», — написал глава государства.

Он также отметил, что бригада будет обучена и оснащена благодаря Франции.

3 октября пленный украинский солдат Анатолий Шумский рассказал, что подготовка его подразделения проходила в Англии, но при этом обучение азам военного дела было слабым. Также он отметил, что командование постоянно менялось и никогда не появлялось на позициях. Другой пленный рассказал, что инструкторы украинской армии проходят трехмесячное обучение в Великобритании, после чего без боевого опыта начинают подготовку других солдат.

25 сентября украинский пленный Сергей Бутенко рассказал о том, что немецкие инструкторы, которые подготавливали боевиков ВСУ по стандартам НАТО, вели себя безразлично, не приходили на занятия и отправляли неопытных бойцов на передовую.

5 сентября официальный представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад непосредственно участвует в украинском конфликте, занимаясь подготовкой украинских боевиков и отправляя своих наемников в зону боевых действий.