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Макрон сообщил об обучении Францией 2,3 тыс. солдат ВСУ

Макрон: французские военные обучают 2,3 тыс. солдат ВСУ
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Фото: AP/Vadim Ghirda
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Франция проводит обучение бригады из 2,3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 октября сообщил французский лидер Эмануэль Макрон в своем аккаунте в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат <…> с использованием оборудования, которое они будут применять в миссиях», — написал глава государства.

Он также отметил, что бригада будет обучена и оснащена благодаря Франции.

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3 октября пленный украинский солдат Анатолий Шумский рассказал, что подготовка его подразделения проходила в Англии, но при этом обучение азам военного дела было слабым. Также он отметил, что командование постоянно менялось и никогда не появлялось на позициях. Другой пленный рассказал, что инструкторы украинской армии проходят трехмесячное обучение в Великобритании, после чего без боевого опыта начинают подготовку других солдат.

25 сентября украинский пленный Сергей Бутенко рассказал о том, что немецкие инструкторы, которые подготавливали боевиков ВСУ по стандартам НАТО, вели себя безразлично, не приходили на занятия и отправляли неопытных бойцов на передовую.

5 сентября официальный представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что Запад непосредственно участвует в украинском конфликте, занимаясь подготовкой украинских боевиков и отправляя своих наемников в зону боевых действий.

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