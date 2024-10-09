Сотрудники МЧС спасли более 20 животных при пожаре в квартире Норильска
Сотрудники МЧС России спасли более 20 животных при пожаре в одной из квартир Норильска. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ведомства.
Жилье загорелось на четвертом этаже девятиэтажного дома. Поскольку хозяев не было в квартире, пожарных вызвали соседи. На место происшествия были направлены 12 специалистов и три единицы техники.
«Из горящей квартиры сотрудники МЧС России вынесли и привели в чувство трех собак и 20 котов. Благодаря спасателям ведомства все питомцы живы», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что котята выбежали на улицу самостоятельно.
Ранее в этот день в подмосковном Ногинске произошло возгорание на центральном рынке. Огонь охватил территорию площадью 3 тыс. кв. м. Позже специалисты МЧС локализовали пожар. Пострадавших в результате ЧП нет.