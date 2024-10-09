Украинскую биатлонистку Семеренко дисквалифицировали на год за допинг

Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал на год олимпийскую чемпионку по биатлону Виту Семеренко за пропуск трех допинг-тестов. Об этом 9 октября сообщает «Спорт-экспресс».

Спортсменке официально запрещено выходить на старты до 20 марта 2025 года.

Летом биатлонистка получила временное отстранение из-за допинговых нарушений. Она не предоставила информацию о местонахождении или пропуске трех допинг-тестов за год и не смогла доказать свою невиновность.

Вита Семеренко принимала участие в Олимпийских играх в Ванкувере (2010 год), Сочи (2014 год) и Пхенчхане (2018 год). В Сочи спортсменка заняла 3-е место в спринте и 1-е место в эстафете. Она является 5-кратным бронзовым и 2-кратным серебряным призером Чемпионатов мира по биатлону. В сезонах с 2009 по 2014-й и 2017/18 года Семеренко становилась призером на этапах Кубка мира.

Ранее, 9 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения апелляционную жалобу российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил. Результаты спортсменов в сезоне 2013/14 аннулированы.

Обвинения в употреблении допинга российским спортсменам Устюгову, Слепцовой, Александру Печенкину и Александру Чернышову предъявили в августе 2018 года. Печенкин и Чернышов были дисквалифицированы в 2019 году. Устюгова изначально оправдали, но в феврале 2020 года дело возобновили.

Позже, 15 февраля 2020 года, IBU признал Устюгова и Слепцову виновными в употреблении допинга в сезоне 2013/14. Союз считает, что Устюгов применял оксандролон (анаболический стероид). На Олимпиаде в Сочи биатлонист завоевал золото в эстафете, с лишением этой награды Россия теряет первое место в медальном зачете.

Устюгов, комментируя решение IBU, назвал его беспределом, но отметил, что не удивляется ему.