Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» снизил мощность из-за неисправности

Из-за технической неисправности третий энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии в два раза снизил мощность. Об этом 9 октября сообщила компания — владелец станции Teollisuuden Voima.

Сообщается, что третий блок работал в штатном режиме, пока один из стержней неожиданно не упал в реактор. В результате инцидента производственная мощность станции автоматически понизилась примерно до 1220 МВт.

«Для расследования причины нарушения и устранения неисправности выработка электроэнергии на станции была снижена примерно до 750 МВт в соответствии с инструкциями по ликвидации нарушения», — написала компания в соцсети X (бывший Twitter).

Это не первый раз, когда в работе станции возникают проблемы. 3 июня работа АЭС «Олкилуото-3» была приостановлена из-за неисправности турбины.

В ноябре 2023 года станция дважды приостанавливала работу — 19 и 29 ноября. В первый раз причиной стала неисправность турбины из-за сбоя в измерении температуры в системе охлаждения генератора. Во второй раз приостановка была связана с тест-проверками сетей вблизи электростанции.

АЭС «Олкилуото» находится на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на одноименном острове. Все три реактора электростанции производят более 30% потребляемой в стране электроэнергии. Именно третий блок мощностью 1,6 тыс. МВт является мощнейшим блоком АЭС в Европе и третьим по мощности в мире.