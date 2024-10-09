СМИ указали на большие страховые потери от грядущего урагана «Милтон» в США
Надвигающийся на штат Флорида в США тропический циклон «Милтон» может привести к убыткам в размере $60 млрд для мировой страховой отрасли. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters.
По прогнозам, ураган может стать одним из самых разрушительных в истории региона, который еще восстанавливается после разрушений, вызванных ураганом, прошедшим менее двух недель назад. Более миллиона человек в прибрежных районах получили распоряжения об эвакуации.
Как сообщили аналитики, убытки от грядущего урагана могут вызвать резкий рост цен на перестрахование в 2025 году, что может привести к росту акций некоторых страховых компаний.
«Убытки в размере $60 млрд будут сопоставимы с потерями от урагана «Иан», обрушившегося на Флориду в 2022 году», — пишет издание.
В этот же день стало известно, что на более чем 17% автозаправочных станций Флориды закончилось топливо из-за приближения урагана «Милтон». По словам аналитика Патрика Де Хаана, так как люди спешат уехать от опасности, спрос на бензин резко вырос.
Позднее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился мнением, что данный циклон будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года, который является самым разрушительным ураганом в истории США. По его мнению, разрушения от «Милтона» будут мощнейшие: пресечь его не удастся, но можно минимизировать потери.
Накануне американская газета The New York Times сообщила, что более 5,5 млн человек в рамках эвакуации были вынуждены покинуть западное побережье Флориды США из-за урагана «Милтон».