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Политолог назвал пиаром сообщения об отмене на Украине запрета на экспорт БПЛА

Мингалев: сообщения о возможной отмене на Украине запрета на экспорт БПЛА — пиар
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Фото: AP/Andriy Andriyenko
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Сообщения о том, что Украина может отменить запрет на экспорт беспилотников (БПЛА) в целях получения средств на расширение их производства, — это пиар, считает военный аналитик, политолог Вадим Мингалев. Об этом он рассказал «Известиям» 9 октября.

«На самом деле там давно всё разрешено. И, мягко говоря, беспилотники идут со всего мира. Никаких запретов абсолютно, никаких таможенных тарифов и пошлин на Украине на оружие не существует. Всё оружие, которое так или иначе через посредников, напрямую попадает — оно идет без всяких преград», — сказал эксперт.

По его словам, на сегодняшний день Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают определенную небольшую нехватку. Но всё-таки в целом оружия и БПЛА у них достаточно.

«На самом деле всё идет огромнейшим потоком. Запад решил всё-таки «доработать» Украину до конца», — подчеркнул военный аналитик.

Политолог отметил, что изначально на Западе решили разобщить русский народ, «натравили» украинцев на Россиюи теперь не хотят допустить поражения.

«Ситуация сложилась таким образом, что вот эта вся маскировка Украины, [в том числе] по поводу беспилотников и так далее. Мы понимаем, что борьба будет не на жизнь, а на смерть. Поэтому все эти, так сказать, разговоры, мягко говоря, нужны лишь для того, чтобы в определенной степени сделать некую дымовую завесу. <…> Запад старается хоть какое-то перемирие сделать, для того чтобы нарастить вооружение, каким-то образом снабдить армию, а под видом украинских вооруженных сил посылать свои определенные силы, пока наемников, пока на открытую интервенцию они еще не решаются», — заключил Мингалев.

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Ранее Financial Times сообщила, что на Украине могут отменить запрет на экспорт беспилотников в целях получения средств на расширение их производства. По информации издания, у Киева нет возможности закупать все произведенные БПЛА, несмотря на их нехватку в украинской армии.

В этот же день в генштабе Вооруженных сил Украины назвали ситуацию на фронте с Россией сложной. Там уточнили, что РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует украинские позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов украинских военных.

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