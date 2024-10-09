СМИ сообщили о возможной отмене на Украине запрета на экспорт дронов

Украина может отменить запрет на экспорт беспилотников в целях получения средств на расширение их производства. Об этом 9 октября сообщила газета Financial Times.

По информации издания, у Киева нет возможности закупать все произведенные БПЛА, несмотря на их нехватку в украинской армии. В то же время предприятиям-производителям необходимы инвестиции.

Запрет на экспорт товаров военного назначения действует на Украине с 2022 года, напомнили журналисты. С помощью рассматриваемой меры в Киеве надеются получить до $20 млрд.

Ранее в этот день в генштабе ВСУ назвали ситуацию на фронте сложной. В частности, там отметили превосходство России в живой силе и технике.

До этого, 2 октября, российские военные рассказали «Известиям», что приспосабливают перехваченные украинские беспилотники для помощи Вооруженным силам РФ на передовой. Некоторые разбирают на запчасти, а другие применяют для доставки питания и боекомплектов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.