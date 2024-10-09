В генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали ситуацию на фронте с Россией сложной. Об этом в среду, 9 октября, заявила пресс-служба украинского ведомства в Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — заявили в генштабе.

Ранее, 30 сентября, журнал The Daily Beast сообщил, что военные ВСУ пожаловались на усталость. Согласно данным издания, в рядах украинской армии наблюдается дефицит людей, в связи с этим военные измотаны. Отмечается, что нехватка бойцов — проблема не только одного батальона, но и Украины.

Еще 13 сентября стало известно, что боевики ВСУ заявили о своих сомнениях в целесообразности операции в Курской области. По совам украинских солдат, бои на этом направлении становятся всё сложнее. Ситуация на других участках фронта также напряженная. Кроме того, украинские военные отмечают, что в ВСУ много раненых.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.