Шаг в право: жители ПМР смогут проголосовать на выборах в Молдавии

Приднестровье не будет ограничивать жителей в праве проголосовать на предстоящих выборах и референдуме в Молдавии, сообщили «Известиями» в МИД самопровозглашенной республики. Но Тирасполь рассчитывает, что Кишинев примет меры по обеспечению безопасности для избирателей Приднестровья. Молдавские власти открывают участки в примыкающих к непризнанной республике населенных пунктах, и ранее там уже проходили акции против участия приднестровцев в выборах. Какую явку можно ожидать на этих участках и почему граждане Молдавии в целом теряют интерес к выборам — в материале «Известий».

Голосование приднестровцев в Молдавии

Жители Приднестровья смогут проголосовать на территории Молдавии на выборах президента и референдуме по вступлению в ЕС, которые пройдут 20 октября, сообщили «Известиями» в МИД непризнанной республики.

«Жители Приднестровья, имеющие гражданство РМ, безусловно, могут при желании реализовать свое избирательное право в рамках выборов, которые проводятся в соседнем государстве. Приднестровье, руководствуясь интересами людей, никогда не препятствовало их выезду за пределы республики для участия в подобных мероприятиях», — говорится в сообщении.

С точки зрения законодательства Молдавии Приднестровье считается частью страны. Но поскольку регион не контролируется официальными властями, Кишинев не сможет провести референдум на территории ПМР. Поэтому молдавская ЦИК открывает избирательные участки в примыкающих к региону населенных пунктах.

В то же время на территории Молдавии не исключены провокации против приднестровцев.

«В дни молдавских выборов ранее имели место организованные акции против граждан ПМР, которые сопровождались незаконными остановками транспортных средств и проверкой документов со стороны неуполномоченных на это лиц, попытками блокировать доступ к избирательным участкам, физическими угрозами, оскорблениями, — сказали в МИД ПМР. — Рассчитываем, что власти РМ примут меры по исключению подобных элементов, чтобы жители Приднестровья, планирующие участвовать в голосовании, смогли сделать это свободно и безопасно».

Во время предыдущих президентских выборов в 2020 году на участках для голосования приднестровцев неоднократно фиксировались провокации со стороны Кишинева. Так, депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу перекрывал своей машиной дорогу у избирательного участка, где голосовали граждане ПМР. Он тогда заявлял, что жители непризнанной территории якобы вообще не в курсе политической ситуации и голосовать будут исходя из чужих интересов.

В сентябре 2024-го стало известно, что ЦИК Молдавии планирует сократить с 41 до 31 число избирательных участков для жителей Приднестровья. К слову, на президентских выборах 2020 года на подконтрольной Кишиневу территории для жителей ПМР было открыто 42 участка, а на парламентских выборах 2021 года — 41.

Провокаций в этом году точно нельзя исключить, говорит «Известиям» депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов. Что касается сокращения количества участков, то, вполне вероятно, власти могли пойти на такой шаг, поскольку понимают, что приднестровцы не будут голосовать за действующую власть. Тем самым они пытаются снизить явку среди жителей непризнанной республики.

— С другой стороны, ограничение числа участков можно рассматривать как демонстрацию Москве [того, что Кишинев отходит от любого сотрудничества с РФ]. В особенности вместе с тем, что ЦИК Молдавии решила оставить для голосования в России только два участка в Москве, — говорит он.

В августе на основании данных о предварительной регистрации избирателей ЦИК заявляла о намерении открыть в РФ 29 избирательных участков. Позже было принято решение сократить их число до пяти. В результате в России откроется только два участка на территории посольства республики в Москве. Кишинев объяснил такое сокращение якобы отсутствием необходимых мер безопасности.

В Москве же в апреле 2024-го заявляли, что готовы содействовать Кишиневу в проведении на территории России выборов президента Молдавии, если такой запрос поступит.

Явка на выборах в Молдавии

Отношения Кишинева и Тирасполя стали стремительно ухудшаться после прихода к власти действующего президента Майи Санду и взятого новыми властями курса на евроинтеграцию. Избиратели из Приднестровья, как правило, поддерживают политиков, выступающих за укрепление отношений с Россией.

В целом история приднестровского конфликта тянется с 1990-х годов. В 1992-м при вмешательстве российских миротворцев его удалось заморозить. Нерешенность приднестровского вопроса и ранее неоднократно вызывала озабоченность в Кишиневе, но в контексте евроинтеграции этот вопрос стал особенно острым. Так, 16 сентября Майя Санду и вовсе заявила, что республика намерена войти в ЕС даже без территории непризнанного Приднестровья.

Ранее в МИД непризнанной республики сообщили «Известиям», что молдавские власти наращивают давление на непризнанную республику, «оправдывая односторонние блокадно-ограничительные и репрессивные шаги в отношении ПМР якобы имплементацией законодательства ЕС в собственную нормативно-правовую базу».

А в январе Кишинев ввел запрет на транзит товаров в республику и ограничил экспорт из региона продукции двойного назначения. В МИД ПМР подчеркивали, что такой шаг особенно заметно ударил по поставкам лекарств и медицинского оборудования. Кроме того, ограничения привели к приостановке работы крупных приднестровских заводов. Введенные Кишиневом таможенные пошлины против экономических агентов из ПМР сейчас также приводят к снижению деловой активности, росту инфляции и уменьшению доходов бюджета республики.

Более того, не исключено, что власти могут приступить к энергетической блокаде ПМР, говорил ранее председатель Партии социалистов Игорь Додон. Сейчас отношения между Кишиневом и Тирасполем находятся в кризисе, и есть риск их дальнейшей деградации, что, в свою очередь, повлияет и на интерес приднестровцев к голосованию, считает заведующий кафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров.

— Такая деградация отношений обуславливают интерес приднестровцев к предстоящему голосованию. Сложно спрогнозировать уровень их активности в ходе голосования, многое будет зависеть от того, насколько оппозиционные политические силы смогут консолидироваться и мобилизовать свой электорат, — говорит он.

Впрочем, на предстоящих выборах можно ожидать относительно низкую явку не только на участках для приднестровцев, но и в целом по стране. В последние годы растет недовольство жителей действующей властью, в частности решением идти по пути евроинтеграции. Именно с новым курсом, а также с параллельным охлаждением отношений со странами СНГ и Москвой республика потеряла доступ к рынку дешевых энергоресурсов. В результате в стране начался энергетический кризис, который повлек за собой экономический.

Во время предыдущих президентских выборов за пределами Молдавии зарегистрировались для участия в выборах около 150 тыс. человек, а в этом году — около 22 тыс., говорит «Известиям» политолог Олег Бондаренко.

— Это в целом связано с апатией у граждан Молдавии к Майе Санду, к ее политике, как оказалось, она — не самый эффективный евроинтегратор, — говорит он.

Действующая власть настолько крепко старается придерживаться политики на евроинтеграцию, что вводит репрессии против всех, чье мнение отличается от позиции правящей партии. Так, в республике закрываются СМИ, на оппозицию заводят уголовные дела, а позиция Гагаузии, которая выступает за укрепление связей с РФ, и вовсе игнорируется Кишиневом.

К участию в президентских выборах не допустили кандидата от блока «Победа» Василия Болю. Также ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидата на выборах председателю партии «Коалиция за единство и благосостояние» Игорю Мунтяну.

Сейчас же свои избирательные кампании проводят 11 кандидатов. Среди них — действующий президент Майя Санду, экс-генпрокурор Александр Стояногло, бывший премьер-министр Василий Тарлев и экс-глава Гагаузии Ирина Влах.