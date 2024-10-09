Захарова заявила о наличии у РФ доказательств причастности США и Британии к подрыву СП

Россия обладает доказательствами причастности США и Великобритании к теракту на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток – 2», публикация этих данных будет зависеть от развития ситуации. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как вы понимаете, доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, — отсюда, собственно говоря, и ответ, что это за доказательства, — то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследований», — сообщила дипломат на брифинге.

Она напомнила, что Россия неоднократно предлагала свое взаимодействие в расследовании всем заинтересованным сторонам. И делала это как публично, так и по имеющимся официальным правовым каналам между правоохранительными органами. Однако в ответ не получила никакой поддержки.

«На мой взгляд, в первую очередь те, кто ведут расследования за рубежом, — ну Дания и Швеция, там всё понятно уже, — но в Германии должны были быть заинтересованы в обмене материалами. В получении данных от нас, в предоставлении нам соответствующей информации. И мы были к этому не просто готовы, а мы на этом настаивали», — пояснила представитель ведомства.

Таким образом, российская сторона со своей стороны продолжает собственное расследование, инициированное под эгидой ООН. О том, что у Москвы есть доказательства в отношении виновников теракта, уже говорил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, отметила дипломат. Каким образом ими распорядиться, будет определено по ситуации.

Ранее, 7 октября, Нарышкин отмечал, что ход расследования терактов на СП не позволяет надеяться на то, что истинные виновники совершенного преступления будут выявлены и наказаны. При этом у СВР есть абсолютно достоверная информация о прямой причастности США и Великобритании к теракту на СП.

До этого, 4 октября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что террористический акт в отношении «Северных потоков» необходимо расследовать с особой тщательностью. Он указал, что Германия, в частности, блокирует любые шаги, направленные на установление обстоятельств терактов, а также наказание виновных.

28 сентября Захарова заявила, что Россия собирается обратиться в Международный суд ООН по делу о терактах на «Северных потоках». Она отметила, что российская сторона намерена добиваться установления и привлечения к строгой ответственности исполнителей терактов.

Официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Хебенштрайт 25 сентября сообщил, что в ходе расследования подрывов СП выдано несколько ордеров на арест. До этого, в августе, выяснилось, что спустя почти два года после подрывов газопроводов генпрокуратура ФРГ в начале лета выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался инструктор по дайвингу украинец Владимир З., который успел сбежать на родину.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобная операция не могла быть совершена небольшой группой людей. По его словам, к подрыву газопроводов причастны крупные государства.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.