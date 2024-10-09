На нефтебазе в Феодосии не зафиксировали новых очагов возгорания
Новых очагов возгорания на нефтебазе в Феодосии не зафиксировано. Об этом 9 октября сообщил министр чрезвычайных ситуаций (ЧС) Республики Крым Алексей Еременко.
«Оперативная обстановка на Феодосийской нефтебазе находится полностью под контролем. За прошедшие сутки новых очагов возгорания не произошло», — сказал он в беседе с «Крым 24».
В настоящее время проводятся работы по тушению очагов возгорания и охлаждению соседних резервуаров нефтебазы. Еременко добавил, что средств и сил для локализации пожара достаточно. Кроме того, спецслужбам на руку благоприятная погода.
Он подчеркнул, что жителям Феодосии и близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает.
Нефтебаза загорелась в Феодосии утром 7 октября. О погибших и пострадавших не сообщалось. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. В тот же день в Феодосии открыли два ПВР на базе школ № 9 и № 12.
На следующий день глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что пострадавшие из-за пожара получат компенсации по потере имущества в полном объеме.
9 октября мэр Феодосии Игорь Ткаченко отмечал, что в пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии эвакуировано свыше 1 тыс. человек. Мера коснулась тех, кто проживает недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей. Жителей осмотрели медики, после чего они были размещены в гостиницах и пансионатах.
По последним данным, из опасных районов эвакуировали 1129 человек.