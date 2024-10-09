Депутат от блока «Победа» обвинила власти Молдавии в обмане фермеров

Молдавские власти обещают фермерам поддержку, а на деле договариваются за их спиной о продаже земли иностранцам. Такое заявление 9 октября сделала депутат парламента от блока «Победа» Ирина Лозован.

«Я вижу всё больше доказательств гибельного обмана молдавских фермеров со стороны Евросоюза. Европейские бизнесмены уже вовсю готовятся скупать наши плодородные земли <…> А для того, чтобы наши аграрии не имели возможности протестовать, уже сейчас на селе устраняют (читай: разоряют и скупают имущество за бесценок) мелких и средних скотоводов, садоводов и прочих», — написала Лозован в своем Telegram-канале.

Депутат напомнила, что за три года из европейских фондов на помощь молдавских фермеров было потрачено €0.

По словам Лозован, если Молдавия вступит в Евросоюз, то очень скоро ее граждане увидят на полях, где работали из поколения в поколение, таблички, указывающие на частную собственность.

«Я знаю, как этому противостоять, и знаю, как буду голосовать 20 октября. Только мы сами можем и должны спасти Молдавию от разорения и дать ей благополучное будущее», — заключила она.

Фермерские протесты начались в Молдавии летом 2022 года и продолжились в 2023-м, когда землевладельцы привезли к правительственному зданию сотни тракторов. В этом году в стране зафиксированы случаи с блокировкой пропускных пунктов и дорог.

Во многих странах Евросоюза проходили акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Фермеры добивались упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза. Молдавские аграрии в 2023 году протестовали с июля до августа, затем вновь приехали в Кишинев на тракторах в ноябре, демонстрации длились до середины декабря.

Позднее, 5 сентября 2024 года, ассоциация «Сила фермеров» выступила с публичным заявлением о том, что готовится возобновить антиправительственные протесты.

Выборы президента пройдут 20 октября, в один день с референдумом об интеграции Молдавии в ЕС. Согласно Конституции Молдавии, глава государства избирается на четыре года.