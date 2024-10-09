Матвиенко заявила о необходимости осторожного принятия решений в рыбной отрасли

Решения в рыбной отрасли должны приниматься осторожно, так как ассортимент рыбы однообразен, а цены на него растут. Об этом 9 октября сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что на прилавках магазинов выбор рыбы достаточно скудный, а цены на продукцию достаточно высокие, из-за чего она становится недоступной для многих граждан. По ее словам, необходимо внимательно смотреть на отрасль и соблюдать баланс, когда государство получало бы положенные налоги, но в тот же момент, чтобы это не стало «удавкой».

«Давайте будем очень осторожны. Не топором, а скальпелем, когда мы принимаем решения», — отметила Матвиенко в ходе правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

Накануне председатель Рыбного союза (объединяет более 30 производственных и перерабатывающих предприятий рыбного хозяйства) Александр Панин заявил, об отсутствии дефицита красной икры в 2024 году в России, предложение продукта на отечественном рынке превысит объем потребления.

Ранее, 7 октября, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что рост цен на красную икру в России в 2024 году связан с цикличным снижением вылова лососевых. Глава министерства отметила, что Минсельхоз проанализирует необходимость ограничения экспорта красной икры, поскольку, хоть она и не является социальным продуктом, но в первую очередь надо обеспечить ею своих потребителей.