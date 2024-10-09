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Лукашенко заявил о защите общих интересов России и Белоруссии

Лукашенко заявил, что будет стоять на защите общих интересов России и Белоруссии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 9 октября, заявил, что как лидер страны всегда будет стоять на страже общих с Россией интересов.

Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину он сказал, что белорусский народ очень ценит поддержку, которая ему оказывается. Лукашенко заявил, что Белоруссию много раз ставили перед выбором, но она никогда не отворачивалась от России.

«Вы и ваши коллеги это хорошо знают: Белоруссия — надежный союзник. <…> Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы», — сказал Лукашенко.

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Ранее в этот день в Кремле у Путина и Лукашенко начались переговоры. На встречу были вынесены вопросы развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Путин вручил белорусскому лидеру высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Лукашенко прибыл в Москву 7 октября для участия в саммите стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В рамках мероприятия он отметил, что Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины РФ как усиление позиции Москвы и Минска. Ее обе страны заняли, после того как в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие.

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