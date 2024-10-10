Быть «ВКонтакте»: как российская соцсеть завоевала лидерство на рынке

Рынок российских площадок после ухода из России западных сервисов значительно вырос. Отечественные игроки не только прошли кризис, но и представили важные обновления. Так, компания VK, соцсеть которой «ВКонтакте» 10 октября отмечает свое 18-летие, создала крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в РФ . Эксперты считают, что пользователи всё больше адаптируются к отечественным площадкам, сервисы продолжат набирать аудиторию и сохранять эффективную динамику роста . Выбранный холдингом VK курс на использование нейросетевых решений может позволить ему сохранить лидерство в 2025 году , добавляют они.

Самая популярная соцсеть в России

Крупнейшим российским IT-компаниям, столкнувшимся с санкциями и уходом западных лидеров, удалось успешно пережить кризис и нарастить аудиторию .

Например, компания VK еще летом создала крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России, объединив материалы с трех платформ — «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в единое хранилище, объем которого составил более 1,5 млрд гигабайт . При ее создании возросла надежность хранения видео, отмечали в компании. Благодаря этому удалось минимизировать дублирование контента: если пользователи повторно загружают одно и то же видео на одну из платформ, то хранилище автоматически удаляет дубли, поясняли в VK.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также среди достижений холдинга — разработка экосистемы для геймеров VK Play, а фестиваль VK Fest собрал 205 тыс. человек .

10 октября один из крупнейших ресурсов холдинга — «ВКонтакте» — отмечает свое 18-летие . По словам директора по развитию бизнеса площадки Евгении Зибаревой, среди главных направлений развития соцсети — улучшение основных продуктов, рекомендательных алгоритмов, а также работа с авторами и контентом .

— Миллионы как начинающих, так и известных блогеров постят контент в соцсети. Со своей стороны стараемся давать им больше возможностей — как с точки зрения инструментов, так и возможностей зарабатывать на своем творчестве , — сказала она «Известиям».

По ее словам, недавно « VK Видео» расширил инструменты для авторов, теперь они смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов . Что же касается заработка, то соцсеть также обновила кабинет выплат, добавив возможность прямого получения доходов для физических лиц . И уже с июня авторы получают такие выплаты. В 2023 году без учета рекламных интеграций доход авторов с официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» составил 5,5 млрд рублей, рост на 37% к прошлому году .

— С точки зрения монетизации за последний месяц мы запустили сразу два новых инструмента: платформу AdBlogger — маркетплейс для блогеров и рекламодателей, и программу монетизации в «VK Видео», где авторы оригинального контента получают от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах , — рассказала Евгения Зибарева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Справка «Известий» Соцсеть «ВКонтакте» была создана в 2006 году, в первый год ее работы она существовала в виде закрытого справочника для выпускников и студентов крупнейших вузов страны. Всего за четыре месяца работы в ней зарегистрировались 50 тыс. человек — для того времени немыслимая цифра. Соцсеть сделали открытой для широкой публики, и уже ко второму году работы площадки ее аудитория выросла до 3 млн человек. Сегодня, согласно данным Mediascope Cross Web, среднемесячный охват «ВКонтакте» составляет 87% российской интернет-аудитории, при этом ежедневно соцсеть посещает 54% пользователей Рунета.

Еще одним важным достижением VK является создание в 2022 году VK Play — площадки для любителей игр, разработчиков и авторов контента . Она объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и многое другое . В ней представлены проекты на любой вкус — от легких головоломок до хардкорного экшена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры . В первом полугодии 2024-го число зарегистрированных аккаунтов на этой площадке выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — до 45,6 млн . Количество активных пользователей в месяц составляет 14,2 млн игроков . Кроме того, VK Play совместно с VK Education создан проект под названием «Лаборатория», рассчитанный на студентов образовательных программ и курсов в сфере разработки игр.

Каких результатов добились отечественные сервисы

«VK Видео» стал самым популярным российским видеохостингом в августе 2024 года с количеством ежедневных пользователей за месяц в 36,9 млн человек . Такие данные представила исследовательская компания Mediascope. Для сравнения, в том же месяце у Rutube было 5,5 млн человек, при этом он входит в тройку самых популярных сервисов для просмотра роликов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— «ВКонтакте» уже давно не просто соцсеть, а платформа с наибольшим охватом среди конкурентов. Она одновременно соревнуется с YouTube в качестве видеохостинга и предоставляет пользователям широчайший спектр инструментов . Если раньше это была просто площадка для хранения контента, то сейчас набор услуг для аудитории расширился таким образом, что ВК закрывает практически все потребности пользователя в Рунете, — сказал главный редактор TelecomDaily Денис Кусков.

В пресс-службе Rutube и NUUM сообщили, что наблюдают постоянный прирост аудитории.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Выбранный VK курс на использование нейросетевых решений может позволить ей сохранить лидерство в 2025 году в ключевых для менеджмента сферах, к которым в первую очередь относятся «VK Мессенджер» и «VK Видео» , отметил IT-эксперт Сергей Поморцев. Он полагает, что сохранение лояльной аудитории — долгосрочный процесс, для которого у резидентов дома «Зингер» (штаб-квартира «ВКонтакте») в Санкт-Петербурге есть все необходимые компетенции .

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство российских пользователей смартфонов — 65% — предпочитают смотреть контент на сервисе «VK Видео». На втором месте YouTube с 60%. Популярностью пользуются также «Дзен Видео» и NUUM — контент со смартфонов на этих сервисах смотрят 54% респондентов .

Чаще всего пользователи видеохостингов на таких площадках ищут фильмы и сериалы (56%), новости и общественно-политический контент (53%), а также юмористические и развлекательные шоу (51%), отметили во ВЦИОМ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам партнера технологической практики «Технологии Доверия» Артема Семенихина, импортозамещение IT-сервисов — одно из определяющих направлений развития рынка России. Уже в перспективе 5–10 лет «устаканится» доля основных игроков и сформируется стабильное соотношения спроса и предложения . При этом возвращение иностранных вендоров маловероятно из-за адаптации пользователей к российским решениям, добавил эксперт.