Быть «ВКонтакте»: как российская соцсеть завоевала лидерство на рынке
Рынок российских площадок после ухода из России западных сервисов значительно вырос. Отечественные игроки не только прошли кризис, но и представили важные обновления. Так, компания VK, соцсеть которой «ВКонтакте» 10 октября отмечает свое 18-летие, создала крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в РФ. Эксперты считают, что пользователи всё больше адаптируются к отечественным площадкам, сервисы продолжат набирать аудиторию и сохранять эффективную динамику роста. Выбранный холдингом VK курс на использование нейросетевых решений может позволить ему сохранить лидерство в 2025 году, добавляют они.
Самая популярная соцсеть в России
Крупнейшим российским IT-компаниям, столкнувшимся с санкциями и уходом западных лидеров, удалось успешно пережить кризис и нарастить аудиторию.
Например, компания VK еще летом создала крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в России, объединив материалы с трех платформ — «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в единое хранилище, объем которого составил более 1,5 млрд гигабайт. При ее создании возросла надежность хранения видео, отмечали в компании. Благодаря этому удалось минимизировать дублирование контента: если пользователи повторно загружают одно и то же видео на одну из платформ, то хранилище автоматически удаляет дубли, поясняли в VK.
Также среди достижений холдинга — разработка экосистемы для геймеров VK Play, а фестиваль VK Fest собрал 205 тыс. человек.
10 октября один из крупнейших ресурсов холдинга — «ВКонтакте» — отмечает свое 18-летие. По словам директора по развитию бизнеса площадки Евгении Зибаревой, среди главных направлений развития соцсети — улучшение основных продуктов, рекомендательных алгоритмов, а также работа с авторами и контентом.
— Миллионы как начинающих, так и известных блогеров постят контент в соцсети. Со своей стороны стараемся давать им больше возможностей — как с точки зрения инструментов, так и возможностей зарабатывать на своем творчестве, — сказала она «Известиям».
По ее словам, недавно «VK Видео» расширил инструменты для авторов, теперь они смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов. Что же касается заработка, то соцсеть также обновила кабинет выплат, добавив возможность прямого получения доходов для физических лиц. И уже с июня авторы получают такие выплаты. В 2023 году без учета рекламных интеграций доход авторов с официальных инструментов монетизации «ВКонтакте» составил 5,5 млрд рублей, рост на 37% к прошлому году.
— С точки зрения монетизации за последний месяц мы запустили сразу два новых инструмента: платформу AdBlogger — маркетплейс для блогеров и рекламодателей, и программу монетизации в «VK Видео», где авторы оригинального контента получают от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах, — рассказала Евгения Зибарева.
Еще одним важным достижением VK является создание в 2022 году VK Play — площадки для любителей игр, разработчиков и авторов контента. Она объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и многое другое. В ней представлены проекты на любой вкус — от легких головоломок до хардкорного экшена.
Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры. В первом полугодии 2024-го число зарегистрированных аккаунтов на этой площадке выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го — до 45,6 млн. Количество активных пользователей в месяц составляет 14,2 млн игроков. Кроме того, VK Play совместно с VK Education создан проект под названием «Лаборатория», рассчитанный на студентов образовательных программ и курсов в сфере разработки игр.
Каких результатов добились отечественные сервисы
«VK Видео» стал самым популярным российским видеохостингом в августе 2024 года с количеством ежедневных пользователей за месяц в 36,9 млн человек. Такие данные представила исследовательская компания Mediascope. Для сравнения, в том же месяце у Rutube было 5,5 млн человек, при этом он входит в тройку самых популярных сервисов для просмотра роликов.
— «ВКонтакте» уже давно не просто соцсеть, а платформа с наибольшим охватом среди конкурентов. Она одновременно соревнуется с YouTube в качестве видеохостинга и предоставляет пользователям широчайший спектр инструментов. Если раньше это была просто площадка для хранения контента, то сейчас набор услуг для аудитории расширился таким образом, что ВК закрывает практически все потребности пользователя в Рунете, — сказал главный редактор TelecomDaily Денис Кусков.
В пресс-службе Rutube и NUUM сообщили, что наблюдают постоянный прирост аудитории.
Выбранный VK курс на использование нейросетевых решений может позволить ей сохранить лидерство в 2025 году в ключевых для менеджмента сферах, к которым в первую очередь относятся «VK Мессенджер» и «VK Видео», отметил IT-эксперт Сергей Поморцев. Он полагает, что сохранение лояльной аудитории — долгосрочный процесс, для которого у резидентов дома «Зингер» (штаб-квартира «ВКонтакте») в Санкт-Петербурге есть все необходимые компетенции.
Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство российских пользователей смартфонов — 65% — предпочитают смотреть контент на сервисе «VK Видео». На втором месте YouTube с 60%. Популярностью пользуются также «Дзен Видео» и NUUM — контент со смартфонов на этих сервисах смотрят 54% респондентов.
Чаще всего пользователи видеохостингов на таких площадках ищут фильмы и сериалы (56%), новости и общественно-политический контент (53%), а также юмористические и развлекательные шоу (51%), отметили во ВЦИОМ.
По словам партнера технологической практики «Технологии Доверия» Артема Семенихина, импортозамещение IT-сервисов — одно из определяющих направлений развития рынка России. Уже в перспективе 5–10 лет «устаканится» доля основных игроков и сформируется стабильное соотношения спроса и предложения. При этом возвращение иностранных вендоров маловероятно из-за адаптации пользователей к российским решениям, добавил эксперт.
По словам генерального директора компаний BSL и 1С-БСЛ Сергея Костина, отечественные сервисы продолжат набирать аудиторию и сохранять эффективную динамику роста. Крупный бизнес всё чаще привлекает не только IТ-компании, но и развивает собственные корпоративные отделы. Как результат, растет спрос на внешних специалистов для усиления внутренних команд клиента, пояснил он. Помимо этого, будет увеличиваться объем рынка искусственного интеллекта, поскольку эта технология активно развивается и является хорошим инструментом для оптимизации процессов, резюмировал эксперт.