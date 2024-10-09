Сербия никогда не присоединится к санкциям против России. Такое заявление 9 октября сделал сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Каждый визит в РФ является еще одним шансом подтвердить нашу крепкую приверженность России. И еще раз повторить нашу твердую позицию по вопросу отказа от антироссийских санкций», — сказал он в интервью журналу «Национальная оборона».

Политик подчеркнул, что на данный момент Сербия является единственной страной в Европе, которая не поддерживает антироссийскую истерию.

Вулин также отметил, что Белград стремится углубить сотрудничество с Москвой не только в сфере безопасности, но и в области культуры, экономики, спорта и иных направлениях.

Ранее, 15 сентября, Вулин объявил о нежелании вступать в Европейский союз (ЕС), если для этого потребуется участие в конфликте с РФ. По словам политика, Сербия находится на пути к интеграции в ЕС, однако ее темпы зависят не от самой страны.

До этого, 13 сентября, сербский вице-премьер заявил, что страна не будет вводить санкции в отношении России, несмотря на давление со стороны Запада. Это связано с тем, что сербы ощущают постоянную поддержку со стороны РФ.