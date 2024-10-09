В Дербенте трое сотрудников коммунальных служб погибли в коллекторе

В Дербенте трое сотрудников коммунальных служб погибли в канализационном коллекторе при проведении производственных работ. Об этом 9 октября сообщил глава города Ахмед Кулиев.

«Сотрудник МУП «Дербентские очистные сооружения» Зайдулла Исрафилов спустился в коллектор, чтобы закрыть задвижку и потерял сознание. Чтобы спасти его спустился директор МУП <…> Давид Аскеров, который тоже потерял сознание. К ним на помощь пошел водитель МАУ «ГАТХ» Антон Шалбузов», — написал Кулиев в своем Telegram-канале.

Все трое мужчин скончались на месте. Причины произошедшего устанавливаются.

Кулиев выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав случившееся большим горем. Он добавил, что семьям будет оказана необходимая помощь.

Ранее, 16 июля, в поселке Центральный Милославского района Рязанской области во время очистки канализационного коллектора погиб рабочий, отравившись газами. Еще двое пострадавших были госпитализированы с отравлением.