Один человек погиб и двое пострадали при очистке коллектора под Рязанью
Один рабочий погиб и двое пострадали во время очистки канализационного коллектора в поселке в Рязанской области. Об этом 16 июля сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.
«Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП «ЖКХ Милославское» и двое пострадали», — уточнило ведомство.
Инцидент произошел в поселке Центральный Милославского района. Сотрудники организации проводили работы по очистке канализационного коллектора, в результате которых 61-летний работник отравился газами и скончался.
Двое рабочих госпитализированы с отравлением. В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.
Ранее, 28 июня, на канализационном коллекторе на улице Красной в Минеральных Водах (Ставропольский край) произошла авария. На отрезке длиной более 20 м провалилась труба.