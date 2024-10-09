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Верховный суд Словакии не счел терактом покушение на Фицо

Aktuality: верховный суд Словакии не счел терактом покушение на Фицо
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Фото: TASS/АР/Radovan Stoklasa
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Верховный суд Словакии не счел терактом покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом 9 октября сообщил местный новостной портал Aktuality.

Суд после проверки дела постановил, что прокуратура неверно квалифицировала покушение. Стрелявший в Фицо Юрай Центула на законном основании находится в предварительном заключении, однако не может быть обвинен в терроризме.

«Судьи убеждены, что можно говорить о терроризме, если доказательства показывают, что преступник совершил свое действие с намерением заставить правительство государства действовать, бездействовать или терпеть что-то», — говорится в материале.

В постановлении сказано, что такие доказательства по рассматриваемому делу еще не были предоставлены в необходимом объеме.

Первоначально полиция расследовала дело как покушение на умышленное убийство, но менее чем через два месяца после стрельбы переквалифицировала его в террористический акт.

Стрельба в Словакии: на премьер-министра страны совершено нападение
Ранее Роберт Фицо неоднократно критиковал НАТО и политику стран Запада по Украине

15 мая на Фицо было совершено покушение, которое произошло после заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице. 4 июля дело переквалифицировали в теракт.

Роберт Фицо ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Так, 29 апреля премьер-министр заявил, что поддерживает прекращение огня на Украине. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.

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