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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с медкартами

МВД: мошенники стали посылать на гаджеты россиян выписку из медкарты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники начали удаленно подключаться к гаджетам россиян, посылая на них выписку из медицинской карты. Об этой схеме 9 октября предупредили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, аферисты под видом медицинских файлов распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа.

«На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идет скрытая установка загрузчика», — написано в сообщении.

Уточняется, что таким путем хакеры могут удаленно выполнять команды на устройстве пользователя и выгружать данные оттуда.

Номер определен: как мошенники используют виртуальные АТС
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Ранее в этот день юрист Иван Соловьев сообщил, что мошенники разработали новую схему обмана россиян, согласно которой они действуют от имени сотрудника ФСБ, который раскрыл похищение средств жертвы. Он указал, что злоумышленники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости и наличии родственников, способных противодействовать обману.

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