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Юрист рассказал о новой схеме работы мошенников под видом сотрудников ФСБ

Юрист Соловьев: в России мошенники начали действовать под видом сотрудников ФСБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Мошенники разработали новую схему обмана россиян, согласно которой они действуют от имени сотрудника ФСБ, который раскрыл похищение средств жертвы. Об этом 9 октября сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Используя информацию из похищенных баз данных, мошенники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости, наличии родственников, способных противодействовать обману и т.д.», — объяснил он агентству «Прайм».

Юрист подчеркнул, что в качестве доказательств жертве могут включить подставную запись разговора «сотрудника банка» и «оператора», которые на самом деле являются статистами.

«В разговоре они называют жертву по фамилии, имени и отчеству, сетуют, что уже третий день пытаются снять деньги, но пока не получается. В завершении разговора «руководитель отделения» дает поручение «оператору» продолжить усилия по обману», — отметил Соловьев.

В дальнейшем жертва получает звонок из банка, которым также является подставным. Фальшивый сотрудник сообщает жертве, что кто-то предпринял взять на его имя кредит, и предлагает перевести все средства на «специальный счет».

«При этом поражает, с какой убедительностью действуют негодяи. Они с первых секунд общения достигают практически полного вовлечения жертвы в свою схему. Это говорит о том, что в своей деятельности они используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, в том числе НЛП», — подчеркнул он.

Соловьев указал, что не надо никогда разговаривать с незнакомцами по телефону, именно это и поможет избежать подобных групп мошенников.

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Ранее, 8 октября, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов рассказал про новую схему мошенничества с фальшивыми долговыми платежками. По его словам, многие люди, получив такой документ в почтовом ящике, удивляются, потому что они являются добросовестными плательщиками. Он предупредил, что прежде, чем что-то оплатить, пойти на какое-то условие, которое вам предлагают, надо 10 раз проверить.

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