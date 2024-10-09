Адвокат сообщила о выплате блогером Митрошиной всех долгов

Блогер Александра Митрошина закрыла все свои долги перед налоговой. Об этом ее адвокат Алиса Волкова 9 октября рассказала «Известиям».

По сообщениям Волковой, Митрошина давно выплатила все долги, а ее уголовное дело было прекращено 1,5 года назад.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») в отношении блогера было возбуждено 21 марта 2023 года. Было установлено, что она с октября 2020 по май 2022 года использовала упрощенную систему налогообложения, хотя ее доход от продажи курсов превышал установленный лимит в 150 млн рублей в год.

В апреле 2023 года стало известно, что блогер выплатила долговые 120 млн рублей из-за неуплаты налогов, а в мае она сообщила, что полностью закрыла задолженность.

Однако 1 июня текущего года сообщалось, что Александра Митрошина задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 96 млн рублей из-за чего ее счета начали замораживать.

Александра Митрошина получила широкую известность благодаря своей странице в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), которая насчитывает 3,5 млн подписчиков. В рамках своей деятельности она рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога.

С 2022 года блогер переехала в Дубай.