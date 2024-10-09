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Аналитик оценила отмену «Рамштайна» и второго «саммита мира»

Аналитик Федосова назвала пиар-провалом отмену «Рамштайна» и второго «саммита мира»
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Фото: TASS/EPA/URS FLUEELER
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала в среду, 9 октября, отмену заседания контактной группы по Украине на базе Рамштайн и второго «саммита мира», запланированного на ноябрь 2024 года.

«Украина — инструмент чужой политики, поэтому пока США заняты выборами, ликвидацией последствий урагана и «латанием» других дыр в гегемонии, скажем, на Ближнем Востоке, этот инструмент может полежать в сторонке. Для предстоящих выборов даже визит (Владимира. — Ред.) Зеленского в США был неоднозначным имиджевым событием для демократического кандидата», — объяснила она в беседе с RT, добавив, что на фоне неудач ВСУ нынешние власти Соединенных Штатов получают больше негатива, чем позитива от пиар-взаимодействия с украинской повесткой.

Аналитик отметила, что если бы встреча в Рамштайне состоялась, нужно было бы предъявить некий перечень итогов.

«Либо официальное разрешение на удары вглубь России, которое так активно обсуждалось, либо появление отдельных европейских стран, которые открыто будут вовлечены в конфликт. Таким образом, по итогам этого саммита нечего было бы предъявить публике. Однако отменена не только встреча в Рамштайне, не состоится и второй «саммит мира», о котором столько говорили украинские власти. Отмена таких мероприятий после широкого анонсирования — это хорошо, это значимые пиар-провалы, они не останутся незамеченными в мире», — сказала Федосова.

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Ранее в этот день стало известно, что саммит НАТО по украинскому конфликту, назначенный на 12 октября, перенесут ради присутствия на нем президента США Джо Байдена, сообщается на сайте kp.ru. О том, что Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за контроля подготовки к урагану «Милтон», Белый дом заявил накануне, сообщает 360.ru.

Накануне в офисе Зеленского сообщили, что второй мирный саммит по украинскому конфликту не состоится в ноябре, передает НСН. Вместо него пройдут тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера, уточняется на сайте aif.ru.

Ранее, 3 октября, заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва сейчас не видит возможностей для прямых контактов с Киевом. При этом российская сторона остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта и приветствует конструктивные предложения, подчеркнул он.

Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Москву для участия в нем не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. Ряд стран-участниц отказался подписывать итоговое коммюнике.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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