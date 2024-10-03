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Рябков указал на открытость РФ к конструктивным предложениям по Украине

Рябков: РФ исключает прямые контакты с Киевом, но приветствует посредничество
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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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РФ не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, но приветствует предложения о посредничестве. Об этом 3 октября заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта. Мы приветствуем выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, <…> если они учитывают интересы всех сторон», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению саммита БРИКС в Казани.

Саммит пройдет в столице Республики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года.

Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему

Ранее, 27 сентября, МИД КНР сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу «Друзья мира» по урегулированию украинского конфликта. К данной платформе присоединились еще Франция и Швейцария, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел странным. Он отметил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так получилось. По словам главы МИД КНР Ван И, «они очень сильно просились», поэтому коллективно было принято решение пригласить их в качестве наблюдателей.

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что заставить украинского президента Владимира Зеленского, чей срок полномочий истек 20 мая, сесть за стол переговоров с Россией смогут только полный коллапс фронта, угроза территориальных потерь и уничтожения Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в тот же день заявил, что переговорный процесс с Зеленским неактуален.

Зеленский в свою очередь в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 25 сентября заявил, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Он высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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