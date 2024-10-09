СМИ сообщили о переносе саммита НАТО ради присутствия Байдена

Саммит НАТО по украинскому конфликту, назначенный на субботу, 12 октября, перенесут ради присутствия на нем президента США Джо Байдена. Об этом 9 октября сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона.

«Саммит по Украине в Рамштайне, запланированный на эту субботу (12 октября. — Ред.), отменен. <…> Соответственно, встреча перенесена и состоится в другой день. Причиной тому являются изменившиеся планы поездок Джо Байдена», — говорится в материале.

О том, что Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за контроля подготовки к урагану «Милтон», Белый дом сообщил накануне.

«Если бы в моей стране бушевали такие бури, я бы тоже принял такое решение», — поддержал Байдена канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 8 октября, в программе «RTL Direkt spezial: За столом с Олафом Шольцем».

В саммите должны принять участие представители почти всех стран — членов Североатлантического альянса (НАТО) и других союзников Украины. Сообщалось, что ожидался также приезд украинского лидера Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая). Новая дата пока не назначена.

Ранее, 7 октября, NASA сообщило, что на этой неделе ураган «Милтон» выйдет из Мексиканского залива и направится в сторону Спейс Кост — местности в штате Флорида вокруг Космического центра Кеннеди и мыса Канаверал. Из-за этого NASA и компания SpaceX отложили запуск космического аппарата Europa Clipper.

В тот же день газета The New York Times сообщила, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с нехваткой сотрудников для реагирования на последствия урагана «Милтон». Работники организации заняты ликвидацией последствий урагана «Хелен» и прочих стихийных бедствий. Кроме того, FEMA не хватает финансирования.

Ураган «Хелен» обрушился на Флориду в ночь на 27 сентября. В результате погибло более 220 человек, сотни людей считаются пропавшими без вести. Позже, 29 сентября, из-за «Хелен» более 4 млн домохозяйств остались без света в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина. Урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных, скорость ветра при ней может достигать 209–251 км/ч.