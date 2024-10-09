Жилье в небоскребах на первичном рынке Москвы подорожало за год на 12%

В Москве за год средняя цена 1 кв. м в небоскребах — от 100 м, или с 30 этажа и выше, — выросла на 12%, достигнув 521 тыс. рублей. Это следует из данных группы компаний «Сумма элементов», с которыми ознакомились «Известия» 9 октября. Предложение такого жилья выросло с сентября 2023-го на 14%, а количество проектов небоскребов — на 20%.

Эксперты объяснили, что рост цен обусловлен общим повышением стоимости строительства, ростом доли высоток бизнес- и премиум-класса в предложении и стабильно высоким спросом на квартиры в небоскребах.

При этом в массовом сегменте средняя цена 1 кв. м увеличилась на 1%, составив 347 тыс. рублей. Количество проектов в этом сегменте выросло на 8%, достигнув 39, а объем предложения сократился на 9%, до 1,6 тыс. помещений.

В бизнес-сегменте наблюдался наиболее существенный рост цен — на 12%, до 500 тыс. рублей за 1 кв. м. Число проектов увеличилось на 15% — с 39 до 45 проектов, а объем предложения вырос на 28% (2,9 тыс. помещений).

В премиум-сегменте средняя цена поднялась на 7%, до 783 тыс. рублей за 1 кв. м. Количество проектов увеличилось на 38%, до 18, а объем предложения — на 27%, до 699 помещений.

По словам директора департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светланы Бардиной, за пять лет средняя высота новостроек в столице увеличилась с 20,3 до 28,7 этажа. Также в Москве началось возведение восьмого сверхвысокого небоскреба высотой более 300 м.

«Рост предложения высотного жилья в столице — это закономерный тренд, обусловленный целым рядом факторов. Во-первых, ограниченность земельных ресурсов в центральных районах города стимулирует застройщиков осваивать высотное строительство. Во-вторых, высотные дома позволяют создавать более плотную застройку, что повышает эффективность использования земельных участков», — объяснила эксперт.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что в целом на первичном рынке «старой» Москвы представлено 53 330 квартир и апартаментов. Это следует из данных компании «Метриум». При этом с января по сентябрь текущего года количество лотов в продаже увеличилось в девяти из 10 округов.

До этого, 5 сентября, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.