Реклама
Прямой эфир
Армия
Министерство обороны РФ рассказало о подвигах российских бойцов в зоне СВО
Происшествия
В Сочи произошло ДТП с экскурсионным автобусом и еще пятью автомобилями
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне
Мир
Макрон сообщил об обучении Францией 2,3 тыс. солдат ВСУ
Мир
Шольц сравнил мирную революцию в ГДР с современной Украиной
Общество
В Подмосковье начали мероприятия после смерти подростка от менингита
Общество
В КБР 104-летний мужчина пролетел на мотопараплане и побил мировой рекорд
Мир
Синоптик назвал беспрецедентным ожидающийся во Флориде циклон «Милтон»
Политика
Лукашенко заявил о защите общих интересов России и Белоруссии
Армия
Бойцы группировки «Юг» зачищают от ВСУ населенные пункты на северском направлении
Авто
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
Общество
МВД рассказало о состоянии раненных при попытке теракта под Смоленском полицейских
Армия
Минобороны показало кадры освобождения Покровского в Курской области
Мир
Третий энергоблок финской АЭС «Олкилуото» снизил мощность из-за неисправности
Мир
Американский метеоролог прослезился во время сюжета об урагане «Милтон»
Армия
В Минобороны рассказали о подвигах получивших «Золотую звезду» бойцов ВС РФ
Мир
Коммунисты Молдавии устроили акцию протеста после изъятия агитационных листовок
Мир
Во Франции обвинили правительство Макрона в уничтожающей страну политике
Сюжет:

Эксперт отметил опасения Запада из-за возможной потери Украиной государственности

Политолог Мезюхо: Запад осознает, что Украина может потерять государственность
0
Фото: REUTERS/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Запад увеличивает давление на Киев, потому что западные страны осознают, что дальнейшее затягивание конфликта может вылиться в полную потерю украинской государственности, рассказал «Известиям» 9 октября политолог Иван Мезюхо. При этом он усомнился в существовании плана по завершению конфликта, о котором ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае.

Ранее в этот день Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что союзники Украины считают, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. При этом агентство отмечает, что давление союзников на Киев нарастает, они требуют более конкретного плана завершения конфликта.

«Bloomberg недоговаривает. Скорее всего, Запад требует от Зеленского вообще хоть какого-то плана по завершению конфликта. Потому что все его витиеватые разговоры о том, что он презентовал план Байдену и другим американским политикам, свидетельствует о том, что как такового плана на самом деле нет. Украинские чиновники ссылаются на конфиденциальность сведений. Но как можно реализовать план по завершению боевых действий, если не ознакомить с этим планом своего противника и, конечно же, своих союзников?» — сказал Мезюхо.

В то же время эксперт предположил, что Запад, вероятно, действительно увеличивает давление на Киев, потому что осознает, что в дальнейшем затягивание конфликта может вылиться в полную потерю украинской государственности. Такого исхода особенно не хотел бы Вашингтон.

Политолог уточнил, что после того, когда российские войска взяли Угледар и лишили украинские вооруженные формирования серьезного укрепления в Донбассе, даже украинские эксперты стали бить тревогу в плане того, что в дальнейшем продвижение российских войск может быть еще более стремительным, учитывая ту местность, которая следует за Угледаром. Это, в свою очередь, приведет к быстрому сокращению территорий, которые контролирует киевский режим, добавил Мезюхо.

«Американцы боятся того, что Украина может сократиться до лилипутских масштабов. Им не нужна лилипутская Украина. Им нужна ампутированная, но хотя бы более-менее большая Украина, которую в дальнейшем можно будет использовать как плацдарм для противостояния с российским государством. Поэтому американцы и хотят каким-то образом завлечь Россию в изначально невыгодные для нас переговоры», — объяснил он.

Кроме того, по его мнению, Зеленский никогда и не верил в собственные слова о том, что Киев вернется к границам 1991 года.

«Эта тема в украинском пространстве как священная корова, но, по сути, украинская политическая элита в эти бредни не верит. Зеленский в любом случае столкнется с тем, что ему придется менять свою публичную риторику. Это только вопрос времени», — заключил Мезюхо.

Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью еженедельнику Newsweek рассказал, что Россия более 10 лет пытается погасить украинский кризис. Однако каждый раз, когда договоренности, устраивающие все стороны, фиксируются на бумаге, Киев и его союзники делают шаги в обратную сторону. Он также указал, что на данный момент Москва понимает, что восстановление мира в планы украинского руководства не входит.

До этого, 14 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда стремилась к миру. Также он назвал условия для переговоров, среди которых вывод украинских войск полностью из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024