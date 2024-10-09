Запад увеличивает давление на Киев, потому что западные страны осознают, что дальнейшее затягивание конфликта может вылиться в полную потерю украинской государственности, рассказал «Известиям» 9 октября политолог Иван Мезюхо. При этом он усомнился в существовании плана по завершению конфликта, о котором ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае.

Ранее в этот день Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что союзники Украины считают, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. При этом агентство отмечает, что давление союзников на Киев нарастает, они требуют более конкретного плана завершения конфликта.

«Bloomberg недоговаривает. Скорее всего, Запад требует от Зеленского вообще хоть какого-то плана по завершению конфликта. Потому что все его витиеватые разговоры о том, что он презентовал план Байдену и другим американским политикам, свидетельствует о том, что как такового плана на самом деле нет. Украинские чиновники ссылаются на конфиденциальность сведений. Но как можно реализовать план по завершению боевых действий, если не ознакомить с этим планом своего противника и, конечно же, своих союзников?» — сказал Мезюхо.

В то же время эксперт предположил, что Запад, вероятно, действительно увеличивает давление на Киев, потому что осознает, что в дальнейшем затягивание конфликта может вылиться в полную потерю украинской государственности. Такого исхода особенно не хотел бы Вашингтон.

Политолог уточнил, что после того, когда российские войска взяли Угледар и лишили украинские вооруженные формирования серьезного укрепления в Донбассе, даже украинские эксперты стали бить тревогу в плане того, что в дальнейшем продвижение российских войск может быть еще более стремительным, учитывая ту местность, которая следует за Угледаром. Это, в свою очередь, приведет к быстрому сокращению территорий, которые контролирует киевский режим, добавил Мезюхо.

«Американцы боятся того, что Украина может сократиться до лилипутских масштабов. Им не нужна лилипутская Украина. Им нужна ампутированная, но хотя бы более-менее большая Украина, которую в дальнейшем можно будет использовать как плацдарм для противостояния с российским государством. Поэтому американцы и хотят каким-то образом завлечь Россию в изначально невыгодные для нас переговоры», — объяснил он.

Кроме того, по его мнению, Зеленский никогда и не верил в собственные слова о том, что Киев вернется к границам 1991 года.

«Эта тема в украинском пространстве как священная корова, но, по сути, украинская политическая элита в эти бредни не верит. Зеленский в любом случае столкнется с тем, что ему придется менять свою публичную риторику. Это только вопрос времени», — заключил Мезюхо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью еженедельнику Newsweek рассказал, что Россия более 10 лет пытается погасить украинский кризис. Однако каждый раз, когда договоренности, устраивающие все стороны, фиксируются на бумаге, Киев и его союзники делают шаги в обратную сторону. Он также указал, что на данный момент Москва понимает, что восстановление мира в планы украинского руководства не входит.

До этого, 14 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда стремилась к миру. Также он назвал условия для переговоров, среди которых вывод украинских войск полностью из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от намерений интеграции в НАТО.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.